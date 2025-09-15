Έκρηξη σε μπαρ στη Μαδρίτη: Εντοπίστηκε και δεύτερος νεκρός στα ερείπια

Άλλο ένα πτώμα βρέθηκε σήμερα στα ερείπια του μπαρ που καταστράφηκε λόγω ισχυρής έκρηξης στη Μαδρίτη, ανεβάζοντας τον απολογισμό σε δύο νεκρούς και 25 τραυματίες.

«Δεύτερος νεκρός εντοπίστηκε στο κτίριο όπου σημειώθηκε έκρηξη» στη συνοικία Βαγιέκας, ανέφεραν οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως διεξήγαγαν επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοουμένου.

Χθες Κυριακή, στα ερείπια του μπαρ είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας. Τουλάχιστον δύο από τους 25 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Más de una docena de personas resultaron heridas, una de ellas en estado grave, por la explosión registrada este sábado en un bar de Puente de Valleca, Madrid, España. El estallido también afectó el edificio de viviendas con daños parciales. pic.twitter.com/lls8d6o0fs — Noticiero El Salvador ?? (@NoticieroSLV) September 13, 2025

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ισπανικών μέσων ενημέρωσης, η έκρηξη που σημειώθηκε το Σάββατο (13/09) αποδίδεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής στη Μαδρίτη ανέφερε πως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Διαβάστε επίσης