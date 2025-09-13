Ισπανία: Έκρηξη σε καφέ της Μαδρίτης – Τουλάχιστον 21 τραυματίες, οι 3 σε κρίσιμη κατάσταση

Σφοδρότατη έκρηξη σημειώθηκε σήμερα (13/09) σε καφέ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 21 άνθρωποι, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας.

Οι πρώτες έρευνες υποδεικνύουν ότι η έκρηξη σχετίζεται με διαρροή αερίου στον χώρο, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση του άνω ορόφου, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τον χώρο, με αποτέλεσμα τα συντρίμμια να καταλήξουν στο μπαρ. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η στατικότητα του κτηρίου δεν διατρέχει κίνδυνο, όπως μεταδίδει το elconfidencial.com.