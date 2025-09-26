Το μυστήριο της Σινδόνης του Τορίνο: Ήταν θαύμα ή η πιο ευφυής μεσαιωνική απάτη;

Η Σινδόνη του Τορίνο εξακολουθεί να διχάζει επιστήμονες, ιστορικούς και πιστούς. Πρόκειται για ένα λινό ύφασμα μήκους 4,4 μέτρων και πλάτους 1,1 μέτρου, πάνω στο οποίο αποτυπώνεται -σαν φωτογραφικό αρνητικό- η μορφή ενός άνδρα που φέρει τα σημάδια της σταύρωσης: πληγές στους καρπούς και τα πόδια, αιμάτωμα στο πλευρό, μώλωπες από μαστίγωμα και τραύματα στο κεφάλι που θυμίζουν αγκάθινο στεφάνι. Είναι το σάβανο που τύλιξε το σώμα του Ιησού ή ένα αριστοτέχνημα μεσαιωνικής απάτης;

