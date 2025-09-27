Μεξικό: Χωρίς ρεύμα περίπου 2.5 εκατ. κάτοικοι - Πού χτύπησε το μπλάκαουτ

«Επηρεάστηκαν 2,3 εκατομμύρια καταναλωτές», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Έκτορ Λόπες, διευθυντής της ομοσπονδιακής επιτροπής διαχείρισης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Newsbomb

Μεξικό: Χωρίς ρεύμα περίπου 2.5 εκατ. κάτοικοι - Πού χτύπησε το μπλάκαουτ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περίπου 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή στο νοτιοανατολικό τμήμα του Μεξικού, λόγω μπλακ άουτ που προκάλεσε χάος ιδίως στο τουριστικό θέρετρο Κανκούν, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.

Τέσσερις ώρες μετά την εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης, η παροχή αποκαταστάθηκε σχεδόν στο 50% των περιοχών που επλήγησαν στις πολιτείες Γιουκατάν, Καμπέτσε και Κίντανα Ρο.

«Επηρεάστηκαν 2,3 εκατομμύρια καταναλωτές», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Έκτορ Λόπες, διευθυντής της ομοσπονδιακής επιτροπής διαχείρισης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (CFE).

Οι φωτεινοί σηματοδότες στους δρόμους του Κανκούν δεν λειτουργούσαν, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος, ενώ μόνο καταστήματα που διαθέτουν γεννήτριες παρέμεναν ανοικτά, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο. Παράλληλα, αναφέρθηκαν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες σε αρκετές περιοχές του Κανκούν, το οποίο επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:02ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Χωρίς ρεύμα περίπου 2.5 εκατ. κάτοικοι - Πού χτύπησε το μπλάκαουτ

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζητά από την Microsoft να απολύσει πρώην υπουργό του Μπάιντεν

04:25ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ανησυχεί για τη στρατιωτική συνεργασία της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα

04:01ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή στάση Ιράν - Ρωσίας στον ΟΗΕ: Τι είπαν για την αποχώρηση από την συνθήκη για τα πυρηνικά

03:11ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας ζητά ο Κιμ Γιονγκ Ουν

03:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Δεν θα πραγματοποιηθει συνάντηση στη Δανία

02:23ΚΟΣΜΟΣ

NBC: Το Πεντάγωνο εξετάζει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας - Στόχος τα καρτέλ

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δηλώνει έτοιμο να στηρίξει συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα

01:21ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Πού ήταν το επίκεντρο

01:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Κυκλώνας αναβαθμίζεται και απειλεί την Καραϊβική

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Διασηλώσεις κατά της ομιλιας Νετανιάχου στον ΟΗΕ

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έζησε έως τα 117 ζήτησε από ερευνητές να τη μελετήσουν πριν από τον θάνατό της - Τι αποκαλύπτουν για τη μακροζωία της

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Θρίλερ με σορό ηλικιωμένου άνδρα στο πορθμείο – Θα γίνει νεκροψία

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Τούρκογλου προανήγγειλε παραμονή του Αταμάν στην Εθνική Τουρκίας

23:48WHAT THE FACT

Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν μασάς τσίχλα κάθε μέρα; Νέα έρευνα

23:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκώμιο του Bloomberg στον Μητσοτάκη: Η Ελλάδα είναι ισχυρότερη υπό την ηγεσία του

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Νετανιάχου φορούσε έναν κωδικό QR στο πέτο μιλώντας στον ΟΗΕ

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου – «Είχε συμπτώματα, αλλά αγνοήθηκαν στο νοσοκομείο»

01:21ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Πού ήταν το επίκεντρο

21:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» το Σαββατοκύριακο - Πότε θα βρέξει στην Αττική

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Αδερφοί Ξηροί - Το …παλιό «νέο αίμα» της 17Ν

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτά βασανιστήρια για τα τρία κορίτσια σε live μετάδση - Ποιος είναι ο «Λιτλ Τζέι» που διέταξε την άγρια δολοφονία τους

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Άνδρας ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και την άφησε γυμνή στην εθνική

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Πηνειού: Ακινητοποιήθηκε αεροσκάφος Air Tractor – Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του

09:58WHAT THE FACT

Είδατε ένα λευκό μαντήλι στον καθρέφτη ενός παρκαρισμένου αυτοκινήτου; Τι σημαίνει

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καυγάς» Τραμπ – Μελάνια μέσα στο Marine One, οι κυλιόμενες και η παρ’ ολίγον καταστροφή

14:23LIFESTYLE

Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

18:36LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Η Άννα ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος από τους βιαστές της

22:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα Windows 7 αναβιώνουν: Πώς το «νεκρό» λειτουργικό σύστημα επιστρέφει δυναμικά σε όλο τον κόσμο

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Νετανιάχου φορούσε έναν κωδικό QR στο πέτο μιλώντας στον ΟΗΕ

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Το «Έλυρος» επέστρεψε στη Σούδα λίγο μετά τον απόπλου για Πειραιά – Τι συνέβη

13:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Ποιοι κερδίζουν έως 50 ευρώ

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ καταγγέλλει το τουρκολυβικό μνημόνιο - Συμφωνεί με Ελλάδα - Απορρίπτει τον ισχυρισμό της Λιβύης για νότια της Κρήτης

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έζησε έως τα 117 ζήτησε από ερευνητές να τη μελετήσουν πριν από τον θάνατό της - Τι αποκαλύπτουν για τη μακροζωία της

18:31LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: Διέγειρε την φαντασία των ανδρών με το διάφανο Gucci φόρεμά της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης - Εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ