Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στη δεξίωση που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετείχε στη δεξίωση μετά της συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.
Στο δείπνο που παρέθεσε στη Νέα Υόρκη ο Προέδρος των ΗΠΑ Donald Trump με τη σύζυγό του Melania Trump, με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά της συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.
