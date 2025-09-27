Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στη δεξίωση που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Φωτογραφία από την συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Στο δείπνο που παρέθεσε στη Νέα Υόρκη ο Προέδρος των ΗΠΑ Donald Trump με τη σύζυγό του Melania Trump, με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνώ ν, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , μετά της συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.

