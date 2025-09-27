Σκληραίνει τη στάση του ο Μητσοτάκης έναντι του Ερντογάν - Αλλαγή γραμμής και για τη Γάζα

Βαρύνουσα γεωστρατηγική σημασία είχε η χθεσινή παρέμβαση του Έλληνα πρωθυπουργού στον ΟΗΕ ο οποίος φαίνεται να σκληραίνει τη στάση του έναντι της Τουρκίας

Στο βήμα του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μετά την εμπλοκή της συνάντησης με τον Ταγίπ ο Ερντογάν και τις πρόσφατες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου περί συνεκμετάλλευσης στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περνάει στην αντεπίθεση και δηλώνει ξεκάθαρα ότι «τα ήρεμα νερά σημαίνει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο».

O Έλληνας πρωθυπουργός αρχικά τόνισε ότι «επιζητούμε τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη, αλλά δεν είμαστε αφελείς» συμπληρώνοντας ότι «τα ήρεμα νερά σημαίνει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο».

Απευθυνόμενος στην Τουρκία ζήτησε να άρει το Casus Belli τονίζοντας ότι ο δρόμος είναι ο διάλογος και όχι τα όπλα.

Με φόντο την ψηφοφορία για το πρόγραμμα Safe που θα γίνει το Νοέμβριο - καθώς η Τουρκία έχει υποβάλει επίσημο αίτημα συμμετοχής στο αμυντικό πρόγραμμα της ΕΕ - ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Η Ανατολική Μεσόγειος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως η μετανάστευση. Σε κάθε μας σχέση με κάθε γείτονα η Ελλάδα έχει πυξίδα τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αναζητά ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά πρέπει να μας επιτρέψουν να βρούμε λύση και για τις δύο πλευρές στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που είναι μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Το casus belli πρέπει να αρθεί».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε μάλιστα ότι «η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Στηρίζουμε τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Επιζητούμε διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας».
Ο Έλληνας πρωθυπουργός άφησε αιχμές και προς την Τουρκία και προς τη Ρωσία λέγοντας «Μια νέα παγκόσμια τάξη ανατέλλει», και εξήγησε πως «τα κεκτημένα του κόσμου μετά το 1945 τίθενται εν αμφιβόλω. Κάποιοι ηγέτες παραμένουν παγιδευμένοι στο παρελθόν κυνηγώντας ψευδαισθήσεις μιας χαμένης δόξας. Βλέπουμε μία νέα πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις, την οποία η διεθνής κοινότητα θέλει να υπερβεί».

Στάθηκε ιδιαίτερα στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι «η Κύπρος υποφέρει για 51 χρόνια».

Ανέφερε, ωστόσο, ότι «δεν είμαστε αφελείς, καθώς γνωρίζουμε τις απειλές και τις συνθήκες ασφάλειας στην ευρύτερη γειτονιάς μας». «Η ασφάλεια είναι ο θεμέλιος λίθος της ευημερίας», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται να αλλάζει στρατηγική έναντι των επιθέσεων του Ισραήλ.
«Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή, μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ενάντια σε τρομοκρατικές οργανώσεις», τόνισε και πρόσθεσε ότι όσο πολύτιμοι και αν είναι οι στρατιωτικοί στόχοι δεν αξίζουν την απώλεια ζωών. «Έχουμε καταστήσει σαφές ότι τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον θάνατο χιλιάδων παιδιών, τον αναγκαστικό εκτοπισμό εκατομμυρίων Παλαιστινίων από τη Γάζα και την ανθρωπιστική καταστροφή», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαστε στρατηγικοί εταίροι με το Ισραήλ αλλά δεν θα μας εμποδίσει να μιλήσουμε ανοιχτά. Κινδυνεύετε να απομονωθείτε από τους φίλους σας», είπε απευθυνόμενος στο Ισραήλ. Καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη λύση των δύο κρατών, επανέλαβε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο Ουκρανικό και ευχαρίστησε τον Τραμπ για τις προσπάθειές του για ειρήνη στην Ουκρανία. Η θαρραλέα και αξιοσημείωτη αντίσταση της Ουκρανίας απέναντι στην ρωσική επιθετικότητα, είναι μια μάχη για ελευθερία, για δημοκρατία, για την αυτοάμυνα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι άμυνα στους διεθνείς κανόνες της παγκόσμιας τάξης, είπε μεταξύ άλλων. Στέλνοντας ένα μήνυμα στη Ρωσία είπε ακόμα ότι «δεν δεχόμαστε αλλαγή συνόρων με τη βία».

