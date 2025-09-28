Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην Τουρκία
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 9 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο σεισμός έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, την Προύσα και τη Σμύρνη
Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν 71 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της επαρχίας Ουσάκ και 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σιμάβ.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 9 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο σεισμός έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, την Προύσα και τη Σμύρνη.
