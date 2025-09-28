Ινδία: Ληστής αποκεφάλισε με φτυάρι 5χρονο μπροστά στα μάτια της μητέρας του

Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν μέσα σε ένα σπίτι στην Ινδία όταν ένας άγνωστος άνδρας εισέβαλε, πιθανότατα με σκοπό να ληστέψει, και επιτέθηκε στον 5χρονο γιο της οικογένειας, αποκεφαλίζοντάς τον με ένα φτυάρι.

και Ένα πεντάχρονο αγόρι, ο Βίκας, αποκεφαλίστηκε μπροστά στη μητέρα του από έναν άνδρα που πιστεύεται ότι είναι ψυχικά ασταθήςτην Παρασκευή.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όπως αναφέρει το NDTV, ο 25χρονος Mahesh έφτασε με ποδήλατο και μπήκε στο σπίτι του μικρού Βίκας, στη Μάντια Πραντές. Εκεί χωρίς να πει καμία λέξη, άρπαξε ένας φτυάρι και επιτέθηκε στο αγόρι, κόβοντάς του τον λαιμό.

Η μητέρα του παιδιού, σε κατάσταση σοκ, τραυματισμένη και η ίδια από την επίθεση, προσπάθησε απεγνωσμένα να το σώσει, με τις κραυγές της να ξεσηκώνουν το χωριό και τους γείτονες να καταφθάνουν οργισμένοι, συλλαμβάνοντας τον δράστη και ξυλοκοπώντας τον άγρια πριν φτάσει η αστυνομία.

Όπως ανακοινώθηκε αργότερα από την αστυνομία, ο δράστης πέθανε στο δρόμο για το νοσοκομείο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του, ενώ όπως αποκαλύφθηκε ο 25χρονος ήταν ψυχικά ασταθής, και έλειπε τις τελευταίες 3 με 4 ημέρες από το σπίτι του, σύμφωνα με την οικογένειά του.

Μόλις μια ώρα πριν από τη φρικτή δολοφονία, φέρεται να είχε προσπαθήσει να κλέψει ένα κατάστημα.