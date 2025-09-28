Η παραδοχή της Κέιτ για τη βασιλική σχέση - Οι λέξεις που αποκαλύπτουν την αλήθεια

Η Kate, Δούκισσα του Cambridge, αριστερά, και η Meghan, Δούκισσα του Sussex μιλούν καθώς κάθονται στο Royal Box στο Centre Court για να παρακολουθήσουν τον τελικό αγώνα του απλού γυναικών μεταξύ της Serena Williams των Ηνωμένων Πολιτειών και της Simona Halep από τη Ρουμανία, κατά τη δωδέκατη ημέρα του Wimbledon Tennis Championships στο Λονδίνο, 13 Ιουλίου 2019

Οι σχέσεις της βρετανικής βασιλικής οικογένειας με το ζεύγος Χάρι - Μέγκαν, βρίσκονται σε συνεχή διαταραχή, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται το τελευταίο διάστημα για ειρήνη στο Μπάκιγχαμ.

Η Κέιτ Μίντλετον έκανε κάποτε μία εξομολόγηση η οποία ξάφνιασε τους θαυμαστές της για την κατάσταση της σχέσης, με την Μέγκαν Μαρκλ.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι θεία των δύο παιδιών του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, του πρίγκιπα Άρτσι και της πριγκίπισσας Λίλιμπετ.

Ωστόσο, καθώς ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ μετακόμισαν στις ΗΠΑ το 2020 - πριν γεννηθούν τα παιδιά τους - και αποστασιοποιήθηκαν από τη βασιλική οικογένια, με συνέπεια ο Άρτσι, έξι ετών και η Λίλιμπετ, τεσσάρων ετών, να μην έχουν επαφές με τους συγγενείς τους.

Όπως ανέφερε το HELLO!, η βασιλική ανταποκρίτρια Ντανιέλ Στέισι είπε κάποτε: «Δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ επίσημα εάν ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας και τα παιδιά τους έχουν γνωρίσει την Πριγκίπισσα Λίλιμπετ».

Η Κέιτ ξεκαθάρισε ότι δεν είχε μιλήσει στην ανιψιά της τις ημέρες που ακολούθησαν τη γέννησή της στις 4 Ιουνίου 2021.

Σε μια ανάρτηση στο TikTok από το CBS News τον Ιούνιο του 2021, η Κέιτ ρωτήθηκε αν είχε κάποιες ευχές για τη Lilibet.

«Της εύχομαι ό,τι καλύτερο», είπε η Κέιτ. «Ανυπομονώ να τη γνωρίσω, γιατί δεν την έχουμε γνωρίσει ακόμα... οπότε ελπίζω ότι αυτό θα γίνει σύντομα.»

Στη συνέχεια, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ρωτήθηκε αν είχε κάνει FaceTime με τη νεαρή ανιψιά της. Σε αυτό, απάντησε με σπαρακτική φωνή: «Όχι, δεν έχω κάνει. Όχι».

Οι ελπίδες ότι η σχέση του Χάρι με την αποξενωμένη οικογένειά του θα μπορούσε να αποκατασταθεί αναζωπυρώθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν συναντήθηκε με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά από τη διάγνωση καρκίνου του μονάρχη το 2024.

Ο Δούκας του Σάσεξ λέγεται ότι μίλησε με τον πατέρα του για 55 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων του έδωσε μια φωτογραφία του εαυτού του, της Μέγκαν και των δύο παιδιών.

Το ζευγάρι αντάλλαξε επίσης φιλιά στο μάγουλο και η Αυτού Μεγαλειότητα έδωσε στον γιο του ένα δώρο ενόψει των 41ων γενεθλίων του έξι ημέρες αργότερα.

Η επανένωση χαρακτηρίστηκε ως «ξεκάθαρα επίσημη» και ο 41χρονος Χάρι αστειεύτηκε στη συνέχεια ότι ένιωθε περισσότερο σαν «επίσημος επισκέπτης» στη βασιλική κατοικία.

Ο Κάρολος, 76 ετών, δεν έχει δει τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ από το Πλατινένιο Ιωβηλαίο τον Ιούνιο του 2022, με τον Χάρι να ισχυρίζεται ότι δεν είναι ασφαλές για αυτούς να πετάξουν πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο.