Πέντε χρόνια μετά την πανδημία υπάρχει μία χώρα που έχει ακόμα κλειστά τα χερσαία της σύνορα

Πριν από πέντε χρόνια, ολόκληρος ο πλανήτης ζούσε σε ρυθμούς πανδημίας. Μάσκες, καραντίνες, τεστ, ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Οι χώρες έκλειναν τα σύνορά τους, οι άνθρωποι έμεναν σπίτι και η καθημερινότητα έμοιαζε να έχει παγώσει.

