«Stratus»: Η νέα παραλλαγή του Covid-19 - Τα συμπτώματα, η μεταδοτικότητα και το νέο εμβόλιο
Γιατρός εξηγεί ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα, πόσο μεταδοτική είναι και τι ισχύει με το νέο εμβόλιο.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Καθώς μπαίνουμε στην εποχή που τα κρυολογήματα και οι ιώσεις «θερίζουν», μια νέα παραλλαγή του κορονοϊού κάνει την εμφάνισή της. Το στέλεχος «Stratus» καταγράφει ήδη σημαντικό ποσοστό κρουσμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλα μέρη του κόσμου.
Η Stratus έχει δύο παραλλαγές, τις XFG και XFG.3, με την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) να αναφέρει ότι πρόκειται για από τις πιο συχνές μαζί με το στέλεχος Nimbus (NB.1.8.1).
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:55 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Ανέτοιμος στην πρεμιέρα αλλά… κυρίαρχος
11:27 ∙ LIFESTYLE
Παγκόσμια Ημέρα καφέ: Πίσω από κάθε μας επιλογή υπάρχει και ένα «γιατί»
11:08 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League: Ο Όσμερς στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός - Οι διαιτητές της αγωνιστικής
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford Mustang Mach-E: Η μπαταρία αντέχει πάνω από 400.000 χλμ.
10:46 ∙ LIFESTYLE