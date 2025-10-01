«Stratus»: Η νέα παραλλαγή του Covid-19 - Τα συμπτώματα, η μεταδοτικότητα και το νέο εμβόλιο

Καθώς μπαίνουμε στην εποχή που τα κρυολογήματα και οι ιώσεις «θερίζουν», μια νέα παραλλαγή του κορονοϊού κάνει την εμφάνισή της. Το στέλεχος «Stratus» καταγράφει ήδη σημαντικό ποσοστό κρουσμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η Stratus έχει δύο παραλλαγές, τις XFG και XFG.3, με την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) να αναφέρει ότι πρόκειται για από τις πιο συχνές μαζί με το στέλεχος Nimbus (NB.1.8.1).

