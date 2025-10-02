March to Gaza: Αναχαιτίστηκε το ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο» στα ανοιχτά της Γάζας

Αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις το «Οξυγόνο», ένα από τα δύο πλοία που συμμετέχουν στο Global Sumud Flotilla, τη διεθνή ανθρωπιστική πρωτοβουλία που άρχισε το 2025, με στόχο να σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ και να παραδώσει βοήθεια (τρόφιμα, φάρμακα κ.ά.) στους κατοίκους της πολύπαθης Λωρίδας της Γάζας.

BREAKING: Footage of Oxygono boat of the Global Sumud Flotilla has been just intercepted and members have been abducted by occupation forcespic.twitter.com/WBt7xO4ojW — Jackson Hinkle ?? (@jacksonhinklle) October 2, 2025

«Ως March to Gaza Greece, μέλος της διεθνούς αποστολής Global Sumud Flotilla, καταγγέλλουμε με όλη μας τη δύναμη την παρεμπόδιση του στόλου μας και την επίθεση του ισραηλινού στρατού κατοχής στην ελληνική αποστολή. Στις 06:23 ώρα Ελλάδας, το πλοίο “Οξυγόνο” δέχτηκε αναχαίτιση από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά παράβαση του Δικαίου της Θάλασσας», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Σε νεότερη ενημέρωση, το March to Gaza Greece γράφει πως: «με όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, θεωρούμε ότι τα πλοία “Παύλος Φύσσας”, “Βαγγέλης Πισσίας”, “Αχέντ Ταμίμι” έχουν αναχαιτιστεί καθώς έχουμε χάσει επαφή με αυτά στις 04:18, 04:20 και 05:55 αντίστοιχα».

Από το βράδυ της Τετάρτης (01/10) τα πλοιάρια του στολίσκου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, δέχονται ισραηλινές επιθέσεις σε διεθνή ύδατα, καθώς έχουν πλησιάσει στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβληθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αρκετά πλοία του στολίσκου έχουν ήδη ακινητοποιηθεί με ασφάλεια και οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», σημειώνεται σε βραδινή ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ.

