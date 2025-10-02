Δύο αεροσκάφη της Delta συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο LaGuardia – Τραυματίστηκε αεροσυνοδός

Δύο αεροσκάφη της Delta συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, περίπου στις 10 το βράδυ, τοπική ώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Delta Airlines, η σύγκρουση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (1/10), λίγο πριν τις 22:00. Τα εμπλεκόμενα αεροσκάφη ήαν ένα Endeavor Air flight 5155 που αναχωρούσε για το Ρόανοουκ της Βιρτζίνια και ένα Endeavor Air flight 5047, το οποίο κατέφθανε από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

Η σύγκρουση συνέβη ενώ τα αεροσκάφη ήταν γεμάτα από επιβάτες και πλήρωμα (28 επιβάτες στο Endeavor Air flight 5155 και 57 στο Endeavor Air flight 5047). Τα αεροσκάφη δεν κινούνταν με υψηλή ταχύτητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρώς μόνο μια αεροσυνοδός η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

Στην ανακοίνωσή της η υπηρεσία του αεροδρομίου αναφέρει πως κανένας από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε κατά τη σύγκρουση.

Οι επιβάτες και των δύο αεροσκαφών οδηγήθηκαν με λεωφορείο στον τερματικό σταθμό μετά την σύγκρουση, όπου και τους προσφέρθηκε φαγητό από την αεροπορική εταιρεία. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν πως έχουν τη δυνατότητα να διαμείνουν σε ξενοδοχεία της περιοχής καθώς και να πραγματοποιήσουν κρατήσεις εκ νέου για τις πτήσεις τους.

Η Delta σημειώνει πως θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για να εξετάσει τα αίτια της σύγκρουσης, καθώς η ασφάλεια προηγείται όλων. «Ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για την εμπειρία», συνέχισε η αεροπορική εταιρεία.

