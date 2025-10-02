Ο σούπερ σταρ του Bollywood, Σαρούκ Καν, μπήκε στο «κλαμπ» των δισεκατομμυριούχων

Ο Ινδός ηθοποιός και παραγωγός ταινιών του Μπόλιγουντ, Σαρούκ Καν, στην τελετή απονομής των βραβείων της Διεθνούς Ινδικής Ακαδημίας Κινηματογράφου στο Τζαϊπούρ της Ινδίας, την Κυριακή 9 Μαρτίου 202

Ο σούπερ σταρ του Bollywood, Σαρούκ Καν, μπήκε για πρώτη φορά στο «κλαμπ» των δισεκατομμυριούχων, καθιστώντας τον έναν από τους πλουσιότερους ηθοποιούς στον κόσμο, σύμφωνα με μια νέα λίστα.

Η καθαρή περιουσία του 59χρονου εκτιμάται σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια (σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με την Hurun India Rich List 2025, μια ετήσια κατάταξη των πλουσιότερων ατόμων της Ινδίας.

Αυτό τον τοποθετεί στην ίδια κατηγορία με άλλους διάσημους όπως ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, η Ριάννα, ο Τάιγκερ Γουντς και η Τέιλορ Σουίφτ, της οποίας η καθαρή περιουσία εκτιμάται σε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

Άλλες προσωπικότητες του Bollywood που περιλαμβάνονται στη λίστα είναι η ηθοποιός Τζούχι Τσάουλα, οι ηθοποιοί Χρίτικ Ρόσαν και Αμιτάμπ Μπατσάν και ο σκηνοθέτης Κάραν Τζοχ

Ο Καν, που συχνά αποκαλείται «ο βασιλιάς του ρομαντισμού του Bollywood», έχει περάσει πάνω από τρεις δεκαετίες στην κινηματογραφική βιομηχανία της Ινδίας, ενώ πέρα από ηθοποιός, έχει ιδρύσει την δική του εταιρεία παραγωγής ταινιών ενώ έχει γίνει ιδιοκτήτης μιας ομάδας κρίκετ.

«Η δισεκατομμυριούχος θέση του Καν οφείλεται κυρίως στις συμμετοχές του στην Red Chillies Entertainment [την εταιρεία παραγωγής του] και στην Knight Rider Sports [η ομάδα κρίκετ του]», δήλωσε ο Anas Rahman Junaid, ιδρυτής και επικεφαλής ερευνητής της Hurun India, στο BBC.

Άλλες πηγές εισοδήματός του ηθοποιού περιλαμβάνουν τα έσοδα από ταινίες, διαφημίσεις, καθώς και επενδύσεις σε ακίνητα σε όλο τον κόσμο.

Η είσοδος του Καν στη λίστα των δισεκατομμυριούχων αντικατοπτρίζει τη μεταβαλλόμενη φύση των κινητήριων δυνάμεων της οικονομικής ανάπτυξης της Ινδίας, σύμφωνα με τον κ. Junaid.

«Καθώς η ινδική οικονομία ωριμάζει και προχωρά στο επόμενο στάδιο της, βλέπουμε να αναδύονται νέα κέντρα αξίας πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς όπως η μεταποίηση, η πληροφορική και ο τραπεζικός τομέας», δήλωσε ο κ. Junaid.

Ο αθλητισμός, η ψυχαγωγία και οι επιχειρήσεις που βασίζονται στην πνευματική ιδιοκτησία είναι πλέον «σημαντικοί κινητήρες δημιουργίας πλούτου στην Ινδία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Junaid, αυτό είναι παρόμοιο με την εξέλιξη των ΗΠΑ, όπου οι λίστες των πλουσίων που κάποτε κυριαρχούσαν οι βιομήχανοι και οι τραπεζίτες, τώρα περιλαμβάνουν ιδιοκτήτες αθλητικών ομάδων, μεγιστάνες των μέσων ενημέρωσης και μάρκες που έχουν ιδρυθεί από διάσημους - από τον Michael Jordan και τον LeBron James έως την Oprah Winfrey και την Beyoncé.

Ο συνολικός αριθμός των δισεκατομμυριούχων της Ινδίας ξεπέρασε τα 350 άτομα φέτος, με τους δισεκατομμυριούχους Mukesh Ambani και Gautam Adani να διατηρούν τις δύο πρώτες θέσεις σύμφωνα με το Hurun India.

