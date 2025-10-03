Ινδία: Μωρό τριών ημερών θάφτηκε ζωντανό από τους γονείς του και επέζησε

Η απόπειρα βρεφοκτονίας υποκινήθηκε από την τοπική νομοθεσία που απαγορεύει στους δημόσιους υπαλλήλους να έχουν περισσότερα από δύο παιδιά

Unsplash
Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στην ινδική πολιτεία Μάντια Πραντές, όπως αναφέρουν οι Times of India.

Γονείς προσπάθησαν να θάψουν ζωντανό τον τριών ημερών γιο τους, αλλά το παιδί επέζησε ως εκ θαύματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το μωρό, το τέταρτο παιδί της οικογένειας, μεταφέρθηκε στο δάσος με μοτοσικλέτα από τους γονείς του, τοποθετήθηκε κάτω από ένα σωρό από πέτρες και αφέθηκε μόνο του. Ωστόσο, οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τα κλάματα του μωρού, βρήκαν το σημείο που το είχαν θάψει οι γονείς του, διέλυσαν τον αυτοσχέδιο τάφο, έσωσαν το νεογέννητο και στη συνέχεια το μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι αρχές επιβολής του νόμου συνέλαβαν και τους δύο γονείς — τον 38χρονο Bablu Dandoliya και την 28χρονη σύζυγό του, Rajkumari. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές έρευνες, η απόπειρα βρεφοκτονίας υποκινήθηκε από την τοπική νομοθεσία που απαγορεύει στους δημόσιους υπαλλήλους να έχουν περισσότερα από δύο παιδιά.

Σημειώνεται ότι ο πατέρας του μωρού εργάζεται σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και φοβόταν μήπως χάσει τη δουλειά του λόγω της γέννησης του τέταρτου παιδιού του. Ωστόσο, η οικογένεια είχε προηγουμένως καταφέρει να αποκρύψει τη γέννηση του τρίτου παιδιού της από τις αρχές.

