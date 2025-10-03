Το καταφύγιο που αντέχει 1.000 φορές ισχυρότερη βόμβα από της Χιροσίμα
Αυτοψία στην απόρρητη ορεινή περιοχή που θα προστατεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου.
Σε αρκετό βάθος κάτω από τα Βραχώδη Όρη του Κολοράντο βρίσκεται ένα άκρως απόρρητο καταφύγιο, σχεδιασμένο να κρατήσει ζωντανούς τους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες των ΗΠΑ αν συμβεί το αδιανόητο: δηλαδή ένας πυρηνικός πόλεμος.
