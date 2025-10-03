Η Κέιτ Μίντλετον... στην αεροπορία: Έκλεψε την παράσταση με γόβες στιλέτο σε μαχητικό της RAF

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Kέιτ Μίντλετον έκλεψε τις εντυπώσεις κατά την επίσκεψή της στη βάση της RAF Coningsby στο Λίνκολνσαϊρ, όταν κατέβηκε με ευκολία -ανάποδα τις στενές σκάλες ενός μαχητικού αεροσκάφους, φορώντας ψηλά τακούνια. Η 43χρονη έδειξε φυσική χάρη και αυτοπεποίθηση, εντυπωσιάζοντας τους παρευρισκόμενους με τις δεξιότητές της στο χειρισμό του προσομοιωτή πτήσης και την άνεσή της σε... απαιτητικές καταστάσεις.

Ντυμένη με ένα κομψό γκρι καρό κοστούμι Bella Freud και μια μπλούζα Alexander McQueen, η Κέιτ συνδύασε το look της με γόβες στιλέτο από τον οίκο Stuart Weitzman. Με άνεση και χωρίς να σκοντάψει, ακολούθησε έναν πιλότο της RAF μέσα στο πιλοτήριο ενός πλήρως εξοπλισμένου μαχητικού Typhoon, ενώ στη συνέχεια κατέβηκε τις σκάλες του αεροσκάφους με τακούνια ύψους σχεδόν 10 εκατοστών, γυρίζοντας ανάποδα και κερδίζοντας σχόλια θαυμασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην πλατφόρμα X, αρκετοί χρήστες εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την ικανότητα της Πριγκίπισσας να κινείται με τέτοια ευκολία και ισορροπία, κάτι που πολλοί δυσκολεύονται να κάνουν ακόμα και στο έδαφος. Ένας σχολιαστής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Φοράω τακούνια συχνά και δεν θα μπορούσα να το κάνω τόσο άψογα και με χάρη».

kate.jpg

H Kέιτ Μίντλετον με τις εντυπωσιακές της γόβες

Η Κέιτ Μίντλετον, που τον Αύγουστο του 2023 διορίστηκε μεταξύ άλλων Βασιλικός Επίτιμος Αντισμήναρχος της RAF Coningsby (Royal Honorary Air Commodore of RAF Coningsby) πραγματοποίησε την πρώτη της επίσκεψη στη βάση του Λίνκολνσαϊρ με ενθουσιασμό και διάθεση να μάθει,ενώ δοκίμασε τις ικανότητές της σε προσομοιωτή πτήσης.

«Ο Λούις θέλει να γίνει πιλότος»

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Πριγκίπισσα συζήτησε με νεαρούς πιλότους και ενημέρωσε ότι ο μικρότερος γιος της, ο Λούις, έχει όνειρο να γίνει πιλότος μαχητικού, αν και προειδοποίησε πως απαιτείται σκληρή δουλειά και χρόνια εκπαίδευσης.

Εκτός από τις αεροπορικές δραστηριότητες, η Κέιτ επισκέφθηκε το κοινόχρηστο χώρο των κατοίκων της βάσης, όπου συνάντησε προσωπικό και οικογένειες που ζουν στην περιοχή. Μίλησε με τα παιδιά, ανταλλάσσοντας χαμόγελα και αγκαλιές, ενώ εκφράστηκε με χιούμορ για την επιλογή του ρούχου της, ζητώντας συγγνώμη που δεν φορούσε φόρεμα κατά την επίσκεψη.

Η σχέση της βασιλικής οικογένειας με την RAF είναι μακρά και βαθιά. Ο παππούς της, Πίτερ Μίντλετον, υπηρέτησε ως πιλότος κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο σύζυγός της, Πρίγκιπας Ουίλιαμ, υπηρέτησε επίσης ως πιλότος διάσωσης. Η Κέιτ συνεχίζει αυτή την παράδοση, συνδυάζοντας το ρόλο της με μια φυσική άνεση και αφοσίωση προς τις ένοπλες δυνάμεις.

