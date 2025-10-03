Σοκαριστικό τροχαίο στην Τουρκία: Αυτοκίνητο κόπηκε στη μέση από τη φονική σύγκρουση - Βίντεο
Αυτοκίνητο που βρισκόταν σταματημένο σε φανάρι χτυπήθηκε από άλλο όχημα που κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα
Σοκαριστικό τροχαίο με ένα νεκρό και ένα τραυματία σημειώθηκε στο Ικόνιο της Τουρκίας, με όχημα να κόβεται στην κυριολεξία στη μέση από άλλο αυτοκίνητο που έπεσε πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα ενώ ήταν σταματημένο σε φανάρι.
Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στην οδό Antalya Çevreyolu στην περιοχή Meram. Το δυστήχημα συνέβη γύρω στις 13:30 την Παρασκευή (03/10). Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 40χρονος και περίμενε σε κόκκινο φανάρι χτυπήθηκε από πίσω από όχημα που οδηγούσε ένας 41χρονος.
Το αυτοκίνητο του 40χρονου παρασύρθηκε από την ταχύτητα της σύγκρουσης και έπεσε πάνω σε φωτιστικούς στύλους και το δέντρο στο διάζωμα, χωρίζοντάς το στα δύο.
Ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που περίμενε στο φανάρι σκοτώθηκε, ενώ ο 41χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.