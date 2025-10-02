Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός ηλικιωμένος οδηγός ΙΧ που έπεσε στη θάλασσα
Ο άτυχος άνδρας φαίνεται να έχασε τον προσανατολισμό του στο σκοτάδι, με αποτέλεσμα να καταλήξει στη θάλασσα
Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/10) στον Πόρο της Κεφαλονιάς ηλικιωμένος, όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους το αυτοκίνητό του κατέληξε στη θάλασσα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kefaloniapress.gr, ο άτυχος άνδρας φαίνεται να έχασε τον προσανατολισμό του στο σκοτάδι, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να πέσει στη θάλασσα.
Οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
Δείτε εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος:
