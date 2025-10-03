Ήταν η καλύτερή μου φίλη: Σπαράζει η μητέρα της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ

«Ήταν η καλύτερη μου φίλη» δήλωσε η μητέρα της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ.

Η δολοφονία συνέβη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στην οδό Burnside Avenue, μια ήσυχη κατοικημένη περιοχή όπου το όριο ταχύτητας είναι μόλις 25 μίλια την ώρα. Η 17χρονη Μαρία και μια φίλη της, η Ισαμπέλα Σάλας, επέβαιναν σε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, όταν παρασύρθηκαν θανάσιμα από ένα μαύρο SUV που οδηγούσε συμμαθητής τους. Ο ανήλικος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο, αλλά συνελήφθη αργότερα από την αστυνομία.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ήταν η καλύτερή μου φίλη, ο ήλιος μου, το κορίτσι που μπορούσε να μπει σε ένα δωμάτιο και να το φωτίσει, απλώς και μόνο με το να είναι ο εαυτός του».

https://www.instagram.com/reel/DPVBJ5mjOui/

Η μητέρα της αποφάσισε να τονίσει αυτή την φωτεινή πλευρά της κόρης της, πριν μιλήσει για την αβάσταχτη καθημερινότητά της μετά την δολοφονία του παιδιού της.

«Αγαπούσε βαθιά, πρόσφερε απλόχερα, ονειρευόταν με τόλμη», είπε. «Μαρία, γλυκό μου κορίτσι, θα μου λείπεις κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής μου. Θα φαντάζομαι το χαμόγελό σου, θα ακούω το γέλιο σου στην καρδιά μου και θα κρατάω τα όνειρά σου στα χέρια μου. Ήθελες να κάνεις τον κόσμο πιο όμορφο και κόρη μου, το έκανες, απλώς και μόνο επειδή ήσουν μέσα σε αυτόν».

Σε συνέχεια των δηλώσεών της αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που βιώνει μετά τον θάνατο της κόρης της: «Είναι μια σιωπή που αντηχεί πιο δυνατά από οτιδήποτε έχω ακούσει ποτέ. Είναι σαν να ξυπνάω κάθε πρωί εύχοντας να ήταν εφιάλτης, ελπίζοντας να ακούσω αυτό το γλυκό, "Σας αγαπώ, μαμά, μπαμπά"», είπε.

