ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ εξομολογήθηκε ποιος είναι ο προσωπικός του στόχος για το 2026

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περπατάει για να μιλήσει στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει με το Marine One από το Νότιο Γκαζόν του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

Οι στόχοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το 2026 περιλαμβάνουν το να είναι ζωντανός μέχρι το τέλος του έτους.

Ο 79χρονος πρόεδρος ανέφερε το θέμα της θνησιμότητάς του σε μια νέα συνέντευξη στο One America News Network, όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά του για την περίοδο των ενδιάμεσων εκλογών.

«Ναι, έχω μεγάλα σχέδια, θέλω να ζήσω», είπε ο Τραμπ. «Κοιτάξτε τι συμβαίνει, είναι τρελό».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος συνέχισε κατηγορώντας τους «τρελούς Δημοκρατικούς» ότι κάνουν «την πολιτική πολύ επικίνδυνη», αναφερόμενος στον ισχυρισμό της κυβέρνησής του ότι η πολιτική βία είναι πρόβλημα της αριστεράς.

Το θέμα της πολιτικής βίας στην Αμερική βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής μετά τη δολοφονία, στις 10 Σεπτεμβρίου, του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ μιλούσε σε φοιτητές στο Γιούτα.

Μετά το θάνατο του Κερκ, η κυβέρνηση Τραμπ έσπευσε να κατηγορήσει τους Δημοκρατικούς ότι υποτίθεται ότι εντείνουν τις εντάσεις στην Αμερική, παρουσιάζοντας την αριστερά ως ένα κίνημα εγχώριας τρομοκρατίας.

Εν μέσω των ισχυρισμών του Τραμπ, το υπουργείο Δικαιοσύνης διέγραψε από τον ιστότοπό του μια μελέτη του 2024 που κατέληγε στο αντίθετο συμπέρασμα.

Ο Τραμπ, ο οποίος θα γίνει ο γηραιότερος εν ενεργεία πρόεδρος κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, έχει επίσης αποτελέσει αντικείμενο διαδικτυακών εικασιών σχετικά με την υγεία του.

Το δεξί του χέρι έχει ένα μεγάλο μώλωπα, το οποίο συχνά καλύπτεται με μακιγιάζ κατά τις δημόσιες εμφανίσεις του. Ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο μώλωπας ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ο πρόεδρος συχνά σφίγγει τα χέρια άλλων.

Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος σχολίασε επίσης τους πρησμένους αστραγάλους του προέδρου, λέγοντας ότι οδήγησαν στη διάγνωση χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, την οποία ο γιατρός του Λευκού Οίκου Σον Μπαρμπαμπέλα περιέγραψε ως «καλοήθη και συχνή πάθηση, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 70 ετών».