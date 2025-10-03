Επίθεση κατά σκάφους καρτέλ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ - Βίντεο

Νέα επίθεση κατά σκάφους καρτέλ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στην Καραϊβική, με τον υπουργό Άμυνας (και Πολέμου) Πιτ Χέγσκεθ να ανακοινώνει τη στρατιωτική επιχείρηση με ανάρτησή του στο X (Twitter).

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν από την επίθεση κατά του σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, σε μια επίθεση που είναι τουλάχιστον η τέταρτη που έχει σημειωθεί εντός των τελευταίων εβδομάδων.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα, κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

«Αυτές οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον του αμερικανικού λαού!!!!», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

*Με πληροφορίες από Reuters

Διαβάστε επίσης