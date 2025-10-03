Επίθεση κατά σκάφους καρτέλ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ - Βίντεο
Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν από τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά, δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ στο Χ
Νέα επίθεση κατά σκάφους καρτέλ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στην Καραϊβική, με τον υπουργό Άμυνας (και Πολέμου) Πιτ Χέγσκεθ να ανακοινώνει τη στρατιωτική επιχείρηση με ανάρτησή του στο X (Twitter).
Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν από την επίθεση κατά του σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, σε μια επίθεση που είναι τουλάχιστον η τέταρτη που έχει σημειωθεί εντός των τελευταίων εβδομάδων.
Σε μια ανάρτηση στο X, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα, κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας.
«Αυτές οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον του αμερικανικού λαού!!!!», δήλωσε ο Χέγκσεθ.
*Με πληροφορίες από Reuters