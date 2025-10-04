Κανάρια Νησιά: Νεαρός άνδρας διασώθηκε έπειτα από 3 ημέρες στη θάλασσα – Παρασύρθηκε με τζετ σκι

Νεαρός 23 ετών που είχε χαθεί από το βράδυ της Δευτέρας (29/09) στα ανοιχτά των ακτών του San Bartolomé de Tirajana, στα Κανάρια Νησιά, διασώθηκε ζωντανός την Τετάρτη, έπειτα από τρεις ημέρες που παρέμεινε στη θάλασσα με τζετ σκι.

Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όταν ένα αεροσκάφος θαλάσσιας διάσωσης εντόπισε τον νεαρό περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Arguineguín. Ο νεαρός κατάφερε να στείλει σήμα στο πλήρωμα, το οποίο ειδοποίησε σκάφος διάσωσης να προσεγγίσει την περιοχή.

Λίγο αργότερα, τον περισυνέλεξαν και τον μετέφεραν στο λιμάνι, όπου τον περίμενε ασθενοφόρο. Παρουσίαζε δυσφορία στο στήθος, αλλά είχε τις αισθήσεις του και ήταν σε καλή κατάσταση.

?? Layonel Ramírez, desaparecido desde la madrugada del lunes, ya ha llegado al puerto de Arguineguín tras su reciente rescate



?‍⚕️ Movilizamos equipo sanitario para su atención, y trasladamos en ambulancia a hospital cercano pic.twitter.com/wTAMeMEtbi — Cruz Roja Las Palmas (@CruzRojaLP) October 1, 2025

Ο νεαρός επέβαινε με ομάδα φίλων σε ένα μηχανοκίνητο σκάφος, το οποίο έσερνε ένα τζετ σκι κοντά στον θερμοηλεκτρικό σταθμό Juan Grande, όταν το τζετ σκι αποσυνδέθηκε. Τότε, αποφάσισε να πηδήξει στη θάλασσα για να ανέβει σε αυτό και να το οδηγήσει στην ακτή, ενώ οι υπόλοιποι συνέχισαν προς το Λας Πάλμας.

Όταν επέστρεψαν για να τον αναζητήσουν, δεν βρήκαν κανένα ίχνος του, ούτε και του τζετ σκι, γεγονός που οδήγησε σε μία εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης σε συνεργασία με τις λιμενικές Αρχές, η οποία διήρκεσε 48 ώρες.

Ο επιζών μεταφέρθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό του Λας Πάλμας στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου ιατρική ομάδα κινητοποιήθηκε ώστε να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.