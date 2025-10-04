Κανάρια Νησιά: Νεαρός άνδρας διασώθηκε έπειτα από 3 ημέρες στη θάλασσα – Παρασύρθηκε με τζετ σκι

Οι ισχυροί άνεμοι και τα θαλάσσια ρεύματα τον παρέσυραν στα ανοιχτά της θάλασσας των Καναρίων Νήσων, όπου επιβίωσε για τρεις ολόκληρες μέρες

Newsbomb

Κανάρια Νησιά: Νεαρός άνδρας διασώθηκε έπειτα από 3 ημέρες στη θάλασσα – Παρασύρθηκε με τζετ σκι
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νεαρός 23 ετών που είχε χαθεί από το βράδυ της Δευτέρας (29/09) στα ανοιχτά των ακτών του San Bartolomé de Tirajana, στα Κανάρια Νησιά, διασώθηκε ζωντανός την Τετάρτη, έπειτα από τρεις ημέρες που παρέμεινε στη θάλασσα με τζετ σκι.

Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όταν ένα αεροσκάφος θαλάσσιας διάσωσης εντόπισε τον νεαρό περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Arguineguín. Ο νεαρός κατάφερε να στείλει σήμα στο πλήρωμα, το οποίο ειδοποίησε σκάφος διάσωσης να προσεγγίσει την περιοχή.

Λίγο αργότερα, τον περισυνέλεξαν και τον μετέφεραν στο λιμάνι, όπου τον περίμενε ασθενοφόρο. Παρουσίαζε δυσφορία στο στήθος, αλλά είχε τις αισθήσεις του και ήταν σε καλή κατάσταση.

Ο νεαρός επέβαινε με ομάδα φίλων σε ένα μηχανοκίνητο σκάφος, το οποίο έσερνε ένα τζετ σκι κοντά στον θερμοηλεκτρικό σταθμό Juan Grande, όταν το τζετ σκι αποσυνδέθηκε. Τότε, αποφάσισε να πηδήξει στη θάλασσα για να ανέβει σε αυτό και να το οδηγήσει στην ακτή, ενώ οι υπόλοιποι συνέχισαν προς το Λας Πάλμας.

Όταν επέστρεψαν για να τον αναζητήσουν, δεν βρήκαν κανένα ίχνος του, ούτε και του τζετ σκι, γεγονός που οδήγησε σε μία εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης σε συνεργασία με τις λιμενικές Αρχές, η οποία διήρκεσε 48 ώρες.

Ο επιζών μεταφέρθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό του Λας Πάλμας στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου ιατρική ομάδα κινητοποιήθηκε ώστε να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:17ΚΑΙΡΟΣ

Αγριεύει πάλι ο καιρός: Τι φέρνει το χαμηλό βαρομετρικό από Αδριατική - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Περιπέτεια για κυνηγό στο Κακό Όρος - Κατρακύλησε από βράχια και τραυματίστηκε σοβαρά

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίδειξη με drones μετατρέπεται σε «βροχή» φωτιάς και προκαλεί αναστάτωση - Βίντεο

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο: Στο «φως» ιστορικό ξύλινο βαρέλι της Μονής Αγίου Νικολάου – Χρονολογείται από τον 17ο αιώνα

17:53ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός – Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

17:51ΚΟΣΜΟΣ

O θρύλος του σερβικού μπάσκετ Βλάντε Ντίβατς στο Άγιο Όρος

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Κανάρια Νησιά: Νεαρός άνδρας διασώθηκε έπειτα από 3 ημέρες στη θάλασσα – Παρασύρθηκε με τζετ σκι

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα στο γραφείο βουλευτή

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση για το «πράσινο» στέλεχος από την Κρήτη που δήλωνε εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

17:27ΚΟΣΜΟΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Δούκας για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στο σκάνδαλο: «Ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή»

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Τα αναπάντητα ερωτήματα για το θάνατό της

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε ουκρανικό επιβατικό τρένο -Βίντεο με βαγόνι να φλέγεται

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας που αγνοείτο για 2 χρόνια, εντοπίστηκε μέσα από το… TikTok – Δείτε βίντεο

17:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Ματίας Λεσόρ συντάχθηκε με τον Τζέριαν Γκραντ για το θέμα της διαιτησίας

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Ξάνθη: Οικοδομούμε τις πιο αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις που είχαμε ποτέ - Τι θα δούμε στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

16:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαριές εκφράσεις Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Άδωνι Γεωργιάδη: «Είναι γελοίο πρόσωπο»

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρυστο: Νεκρός 27χρονος σε φρικτό τροχαίο

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Σαρώνει τα πάντα η καταιγίδα Amy - Έριξε δέντρα, αναποδογύρισε αυτοκίνητα, διέλυσε στέγες

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 15χρονος επιτέθηκε σε συμμαθήτριά του –  Την ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:17ΚΑΙΡΟΣ

Αγριεύει πάλι ο καιρός: Τι φέρνει το χαμηλό βαρομετρικό από Αδριατική - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Τα αναπάντητα ερωτήματα για το θάνατό της

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

17:53ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός – Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Διαχείριση πολυκατοικιών: Τι πρέπει να προσέχουν διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ένοικοι

16:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαριές εκφράσεις Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Άδωνι Γεωργιάδη: «Είναι γελοίο πρόσωπο»

13:42LIFESTYLE

Χάιντι Κλουμ: Δεν άφησε τίποτα στην φαντασία με το αποκαλυπτικό see-through φόρεμά της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι - Εικόνες

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Σαρώνει τα πάντα η καταιγίδα Amy - Έριξε δέντρα, αναποδογύρισε αυτοκίνητα, διέλυσε στέγες

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η σοκαριστική στιγμή που ασανσέρ πολυκατοικίας κατρακυλά επτά ορόφους - Νεκρή νεαρή μητέρα - Βίντεο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη: Η στιγμή που η μηχανή χτυπάει σε κολόνα - Δύο νεκροί

15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι απάντησε σε Έλληνα φοιτητή όταν τον ρώτησε πότε θα κάνει κόμμα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Η προφητική ανάρτηση της αδικοχαμένης Σπυριδούλας - «Η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία...»

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι ελεύθεροι σκοπευτές εκπαιδεύονται κατά των ουκρανικών drones «βαμπίρ» με την ονομασία «Μπάμπα Γιάγκα» - Βίντεο

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση για το «πράσινο» στέλεχος από την Κρήτη που δήλωνε εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ