Βουλγαρία: Τρεις νεκροί και εκατοντάδες εκτοπισμένοι από τις πλυμμήρες– Χιόνια σε ημιορεινά τμήματα

Πλημμύρες προκάλεσαν οι πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώνονται στη νοτιοανατολική Βουλγαρία ενώ τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Ελενίτε, ένα θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντάνιελ Μίτοφ.

«Μεταξύ των θυμάτων είναι και δύο διασώστες: ένας της συνοριοφυλακής και ο άλλος είναι οδηγός τρακτέρ», είπε ο Μίτοφ μιλώντας στο δημόσιο ραδιόφωνο.

Το τρίτο θύμα πνίγηκε σε ένα ξενοδοχείο, λόγω της ξαφνικής ανόδου των νερών, ανέφεραν οι αρχές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χείμαρρους λάσπης να παρασέρνουν αυτοκίνητα σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους του χωριού Ελενίτε.

Οι εικόνες που έρχονται από το Ελενίτε είναι σοκαριστικές: το νερό έχει εισβάλει στους δρόμους και έχει φτάσει στο μισό ύψος των κτιρίων, καθιστώντας οποιαδήποτε μετακίνηση δύσκολη, αν όχι αδύνατη.

Επίσης δεν έλειψε και ο λευκός επισκέπτης στη Δυτική χώρα, αφού η πόλη της Βαρκοβίτσας με υψόμετρο μόλις μόνο περίπου 400 μέτρα από τη μέση στάθμη θάλασσας να ντύνεται στα λευκά από τις πυκνές χιονοπτώσεις όπου το χιόνι ξεπέρασε σε ορισμένα σημεία ακόμη και τα 50 εκατοστά.

