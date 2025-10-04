Χάος στη Γεωργία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κοινοβούλιο - Βίντεο

Σοβαρότατα επεισόδια σημειώθηκαν στη Γεωργία, καθώς μετά από μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρία στην πρωτεύουσα της χώρας, διαδηλωτές στην Τιφλίδα εισέβαλαν στο προεδρικό μέγαρο, σπάζοντας μεταλλικά οδοφράγματα.

Η κατάσταση κλιμακώνεται.

Νωρίτερα σήμερα, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της γεωργιανής πρωτεύουσας για να διαμαρτυρηθούν για τις δημοτικές εκλογές.

Οι συμμετέχοντες κρατούσαν γεωργιανές σημαίες, πλακάτ με αντικυβερνητικά συνθήματα και φωτογραφίες πολιτικών κρατουμένων — ακτιβιστών, δημοσιογράφων και πολιτικών που συνελήφθησαν μετά τις διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου έτους. Κατά διαστήματα, το πλήθος φωνάζει «επανάσταση».

Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από τον τραγουδιστή Paata Burchuladze, ιδρυτή της πλατφόρμας «Rustaveli Avenue». Οκτώ κόμματα της αντιπολίτευσης που μποϊκοτάρουν τις εκλογές έχουν ενταχθεί στη διαμαρτυρία, χαρακτηρίζοντάς τις «φάρσα» και «ρωσική ειδική επιχείρηση».

Η αστυνομία χρησιμοποίησε υδροβόλα στην οδό Atoneli κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο ενώ υπάρχουν καταγγελίες και για χρήση σπρέι πιπεριού και δακρυγόνων.

Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης δήλωσαν ότι η κρατική εξουσία «επανήλθε στον λαό».

