Η Αίγυπτος άνοιξε για το κοινό έναν από τους μεγαλύτερους τάφους της Κοιλάδας των Βασιλέων
Η αναστήλωση χρειάστηκε πάνω από δύο δεκαετίες
Ο τάφος του Φαραώ Αμενχοτέπ Γ', ένας από τους μεγαλύτερους στην Κοιλάδα των Βασιλέων της νότιας Αιγύπτου, άνοιξε επίσημα στο κοινό σήμερα Σάββατο μετά από χρόνια αναστήλωσης.
Όπως αναφέρει το Γαλλικό πρακτορείο ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σέριφ Φάτι, παρουσίασε στους δημοσιογράφους τον πρόσφατα ανακαινισμένο χώρο, ο οποίος χρονολογείται από περισσότερα από 3.000 χρόνια.
Ο Μοχάμεντ Ισμαήλ Χαλέντ, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, δήλωσε ότι η αναστήλωση χρειάστηκε πάνω από δύο δεκαετίες «εξαιρετικά λεπτεπίλεπτης εργασίας, επειδή ο τάφος είχε υποστεί σοβαρή φθορά».
Οι αρχές ξενάγησαν τους δημοσιογράφους το Σάββατο στον τεράστιο χώρο, ο οποίος διαθέτει τοιχογραφίες από το δάπεδο μέχρι την οροφή, με το έντονο μπλε χρώμα των τοιχογραφιών να λάμπει ακόμη και στο αμυδρό φως.
Στο κέντρο του, οι επισκέπτες παρατήρησαν το τεράστιο καπάκι της γρανιτένιας σαρκοφάγου του Αμενχοτέπ, χαραγμένο με ιερογλυφικά - πολύ βαρύ για να μεταφερθεί όπως τα άλλα αντικείμενα του τάφου.
Ο χώρος καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1799 κατά τη διάρκεια της σύντομης κατάκτησης της Αιγύπτου από τον Ναπολέοντα. Μετά από μια μακρά ιστορία ανασκαφών, λεηλασιών και σοβαρών ζημιών, ανακαινίστηκε με την υποστήριξη της ιαπωνικής κυβέρνησης και της UNESCO.