Μην πετάτε τα «χάλκινα»: Αυτό το σπάνιο νόμισμα του ενός σεντ μπορεί να αξίζει έως 45.000 ευρώ

Ένα σπάνιο γερμανικό νόμισμα του 1 σεντ, που σχεδιάστηκε το 2002 από τον αρχιτέκτονα Rolf Lederbogen, έχει γίνει αντικείμενο πόθου για συλλέκτες νομισμάτων και μπορεί να φτάσει αξία έως και 45.000 ευρώ σε δημοπρασίες.

Το νόμισμα ξεχωρίζει λόγω της πίσω όψης του, όπου απεικονίζεται ένα φύλλο βελανιδιάς με δύο βελανίδια, περιτριγυρισμένο από τα αστέρια της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, έχει διαφορετικό χρώμα σε σχέση με τα υπόλοιπα κέρματα του 1 σεντ στην ευρωζώνη, καθώς κατασκευάστηκε από άλλο χάλυβα.

