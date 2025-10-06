Νεκρός ο μεγάλος γιος της Τίνα Τέρνερ, σε ηλικία 67 ετών

Ο Ike Turner Jr., γιος της σπουδαίας Tina Turner και του Ike Turner, απεβίωσε σε ηλικία 67 ετών.





Σύμφωνα με δηλώσεις της οικογένειας, κατέληξε σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες την 4η Οκτωβρίου 2025, από νεφρική ανεπάρκεια.





Η οικογένεια ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιακά προβλήματα και πρόσφατα είχε υποστεί εγκεφαλικό.



Ο Ike Jr. είχε διακριθεί ως παραγωγός μουσικής, κερδίζοντας Grammy για το άλμπουμ Risin’ With the Blues του πατέρα του, το 2007.







Ike Turner Jr., Tina Turner’s son, dead at 67 https://t.co/5jE9djj8cn pic.twitter.com/BjuY9HRQsP — New York Post (@nypost) October 5, 2025

Η είδηση θανάτού του «βύθισε» στην θλίψη τον χώρο της μουσικής, ιδίως την κοινότητα των θαυμαστών της Turner.

«Ως γιος της Tina και του Ike Turner, από πολύ μικρή ηλικία φάνηκαν τα ταλέντα του, καθώς δεν υπήρχε μουσικό όργανο που να μη θέλει να μάθει να παίζει. Αν και στην αρχή προτιμούσε τα ντραμς, η θεία μου και μητέρα του, Tina Turner, επέμενε να τα μαζεύει μετά από κάθε πρόβα. Αυτό τον οδήγησε τελικά στα πλήκτρα», αναφέρει η Jacqueline Bullock στην ανακοίνωσή της.

«Με τον καιρό, ο Ike κατέληξε να εργάζεται για τα Bolic Sound Studios, των στούντιο ηχογράφησης που είχε ιδρύσει ο πατέρας του, Ike Turner. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε – όπως πολλοί από εμάς – κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα περιζήτητο ηχολήπτη, μουσικό και νικητή Grammy το 2007 για το καλύτερο blues άλμπουμ, «Risin’ With The Blues» του πατέρα του».

Η Bullock κατέληξε λέγοντας: «Ως οικογένεια, εκτιμούμε βαθιά το κύμα συμπαράστασης και συλλυπητηρίων που έχουμε δεχθεί και ζητούμε ιδιωτικότητα αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Διαβάστε επίσης