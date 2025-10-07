Ξένος Vlogger τρώει το πιο «βρώμικο» φαγητό της Ινδίας: Αυτό που έπαθε δεν το περίμενε κανείς

Όταν η περιέργεια συναντά τη γεύση. Η Ινδία είναι γνωστή παγκοσμίως για τα πολύχρωμα street food, τα μοναδικά αρώματα και τις έντονες γεύσεις. Πρόσφατα, ο γνωστός food vlogger Nativety τράβηξε τα βλέμματα του διαδικτύου με ένα viral βίντεο με τίτλο “Long Line for DIRTY Street Food in India”, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Σε μια πολυσύχναστη γωνιά της Καλκούτας, καταγράφει ένα τεράστιο πλήθος να περιμένει για μία μόνο λιχουδιά το διάσημο Club Kachori. Παρά τις αμφιβολίες του για την υγιεινή, δεν δίστασε να σταθεί στην ουρά, να συνομιλήσει με ντόπιους και να δοκιμάσει το πολυσυζητημένο street food.

