Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε λίστα για την ανταλλαγή των ομήρων με Παλαιστινίους

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι αντάλλαξε μια λίστα με τα ονόματα των Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ανταλλαγής και δήλωσε αισιόδοξη για τις συνομιλίες στην Αίγυπτο σχετικά με το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στους όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και τη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων, πρόσθεσε η Χαμάς. Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της πρώτης φάσης της πρωτοβουλίας των 20 σημείων του προέδρου Τραμπ δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ, δήλωσε παλαιστινιακή πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για την πρόοδο προς μια συμφωνία χθες, κατά τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ που πυροδότησε την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Μια αμερικανική ομάδα, στην οποία συμμετέχουν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, ο οποίος διετέλεσε απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, θα συμμετάσχει στις συνομιλίες σχετικά με ένα σχέδιο που έχει πλησιάσει στο να σιγήσει τα όπλα.

Ωστόσο, αξιωματούχοι από όλες τις πλευρές ζήτησαν αυτοσυγκράτηση σχετικά με τις προοπτικές μιας γρήγορης συμφωνίας. Ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ - στενός έμπιστος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου - επρόκειτο να συμμετάσχει στις συνομιλίες το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, βασικός μεσολαβητής, και ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν, θα συμμετάσχουν επίσης στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στο Σαρμ ελ-Σέιχ.

Η Χαμάς επιθυμεί μια μόνιμη, συνολική κατάπαυση του πυρός, μια πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την άμεση έναρξη μιας συνολικής διαδικασίας ανοικοδόμησης υπό την επίβλεψη ενός παλαιστινιακού «εθνικού τεχνοκρατικού φορέα». Το Ισραήλ, από την πλευρά του, θέλει η Χαμάς να αφοπλιστεί, κάτι που η ομάδα απορρίπτει. Αμερικανοί αξιωματούχοι υπονοούν ότι θέλουν αρχικά να επικεντρωθούν οι συνομιλίες στον τερματισμό των μαχών και στην εφοδιαστική αλυσίδα για το πώς θα απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι στη Γάζα και οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ.

Ελλείψει εκεχειρίας, το Ισραήλ συνεχίζει την επίθεσή του στη Γάζα, αυξάνοντας τη διεθνή του απομόνωση. Η παγκόσμια οργή έχει κλιμακωθεί ενάντια στην επίθεση του Ισραήλ, η οποία έχει εκτοπίσει εσωτερικά σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό της Γάζας και έχει προκαλέσει κρίση λιμού. Πολλοί ακτιβιστές, ακαδημαϊκοί και μια έρευνα του ΟΗΕ λένε ότι ισοδυναμεί με γενοκτονία.

Το Ισραήλ αποκαλεί τις ενέργειές του αυτοάμυνα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, όταν 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 μεταφέρθηκαν στη Γάζα ως όμηροι. Σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας, περίπου 67.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην επίθεση του Ισραήλ.