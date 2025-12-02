Χειροπέδες σε «Γιουσέιν Μπολτ»: Ξέφυγε δύο φορές μετά από καταδίωξη λόγω… ταχύτητας – Δείτε βίντεο

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Νέας Σμύρνης σε έναν νεαρό άνδρα 21 ετών, ο οποίος φορώντας κράνος και κρατώντας μαχαίρι απειλούσε ανηλίκους με σκοπό να τους ληστέψει.

Μάλιστα, για να ξεφεύγει από τις Αρχές, κινείτο με κλεμμένες μοτοσυκλέτες.

Ο άνδρας είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στις πλατείες της Νέας Σμύρνης, τρομοκρατώντας τα ανυποψίαστα θύματά του. Τη Δευτέρα (1/12), στήθηκε αστυνομική επιχείρηση, με άνδρες της ΟΠΚΕ να εισβάλλουν στο σπίτι του και να του περνούν χειροπέδες.

«Μπορείτε να με στείλετε στις φυλακές της Χίου, γιατί εκεί κάνω γυμναστική;», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς την ώρα της σύλληψης.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 21χρονος ήταν γνώριμος των Αρχών, καθώς παλαιότερα συμμετείχε στη συμμορία που έκλεβε καταστήματα, σπάζοντας τις βιτρίνες με καπάκια από φρεάτια.

Οι αστυνομικοί είχαν προσπαθήσει να τον συλλάβουν ακόμη δύο φορές, όμως ο νεαρός πάντα ξέφευγε λόγω ταχύτητας. Μάλιστα, είχε πει στους αστυνομικούς: «Εμένα δεν θα με πιάσετε ποτέ, έχω φτερά στα πόδια».

