Εισβολή με εμβολισμούς στον Ασπρόπυργο – Άγνωστοι προσπάθησαν να κλέψουν χρηματοκιβώτιο

Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (03:50) στον Ασπρόπυργο, όταν τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο προσπάθησαν να διαρρήξουν εταιρεία στην οδό Αγίου Γεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες – Ρομά – χρησιμοποίησαν το όχημά τους ως «πολιορκητικό κριό», εμβολίζοντας με την όπισθεν την κεντρική είσοδο της επιχείρησης. Αφού εισήλθαν στον χώρο, προσπάθησαν να σπάσουν και μια δεύτερη εσωτερική πόρτα, με σκοπό να φτάσουν σε χρηματοκιβώτιο. Η προσπάθειά τους όμως απέβη άκαρπη.

Κατά τη διαφυγή τους, οι δράστες εμβόλισαν όχημα εταιρείας security, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές στην πλευρά του συνοδηγού. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Οι τέσσερις επιβιβάστηκαν εκ νέου στο Ι.Χ. και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Η υπόθεση διερευνάται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής.

