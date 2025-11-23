Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων - Βίντεο ντοκουμέντο

Οι συλληφθέντες ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη (25/11) - Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την δράση της εγκληματικής οργάνωσης αγγίζει τις 300.000 ευρώ

Κατερίνα Ρίστα

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων - Βίντεο ντοκουμέντο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Την εξάρθρωση μίας εγκληματικής ομάδας που διέπραττε διαρρήξεις σε επιχειρήσεις, εταιρίες, σπίτια και οχήματα σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας κατάφεραν αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Οι αστυνομικοί τα ξημερώματα της Πέμπτης πραγματοποίησαν επιχείρηση και συνέλαβαν 4 άτομα ηλικίας 47, 36, 41 και 34 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παρακολούθηση ραδιοφάσματος – μη δημόσιες διαβιβάσεις.

Τα τέσσερα μέλη της εγκληματικής ομάδας που συνελήφθησαν ζήτησαν και πήραν προσθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη στον ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση της εγκληματικής ομάδας

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Newsbomb.gr, φαίνεται η δράση των 4 μελών τη συμμορίας σε ένα από τα χτυπήματά τους.

Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μετέβαιναν βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες σε απομακρυσμένες περιοχές και οικισμούς κυρίως σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς και Πέλλα, όπου εντόπιζαν επιχειρήσεις και οικίες, τις οποίες παραβίαζαν με διαρρηκτικά εργαλεία και αφαιρούσαν χρηματοκιβώτια, χρυσαφικά, χρήματα κ.α. αντικείμενα.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, φρόντιζαν να απουσιάζουν οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες των στόχων τους ενώ είχαν αναπτύξει και συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi), ως εξής:

  • χρησιμοποιούσαν επιβατικά οχήματα τύπου τζιπ, ίδιου τύπου και χαρακτηριστικών, που μπορούσαν να κινηθούν σε δύσβατες περιοχές, επιλέγοντας απομακρυσμένα σημεία και καταστήματα,
  • αφαιρούσαν αγροτικά οχήματα από εταιρείες – επιχειρήσεις, τα οποία χρησιμοποιούσαν σε άλλες διαρρήξεις – κλοπές,
  • διαμόρφωναν κατάλληλα δρομολόγια, για την ασφαλή προσέγγιση και διαφυγή τους,
  • χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα εργαλεία διάρρηξης,
  • λάμβαναν μέτρα αποφυγής εντοπισμού, όπως η καταστροφή ή αφαίρεση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και η χρήση διαφορετικών οχημάτων,
  • υπέκλεπταν ασυρματικές επικοινωνίες, προκειμένου να λαμβάνουν μέτρα αντιπαρακολούθησης και να προστατεύουν τη δράση τους,
  • χρησιμοποιούσαν οχήματα που οι ιδιοκτήτες δεν είχαν καταχωρήσει σε δημόσιους φορείς με στόχο την αποφυγή σύνδεσης των οχημάτων με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα, είχαν διαχωρίσει και ρόλους μεταξύ τους, ως εξής:

Ο 47χρονος και ο 36χρονος ήταν υπεύθυνοι για την ανεύρεση «κατάλληλων» οχημάτων που θα χρησιμοποιούνταν στη δράση της εγκληματικής ομάδας και, χάρη στις ιδιαίτερες ικανότητές τους στην οδήγηση, αναλάμβαναν τη χρήση των «επιχειρησιακών» οχημάτων. Παράλληλα φρόντιζαν για τη φύλαξη και τον σχολαστικό καθαρισμό τους, ώστε να μην παραμένουν ίχνη.

Ο 41χρονος και ο 34χρονος είχαν αποκλειστικό επιχειρησιακό ρόλο κατά την εκτέλεση των εγκλημάτων, αναλαμβάνοντας τη διάρρηξη εταιρειών και οικιών, καθώς και την αφαίρεση χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων, όπως χρυσαφικά, από το εσωτερικό τους.

Μάλιστα, η δράση τους χαρακτηρίζεται από έντονο προσωποπαγή χαρακτήρα έχοντας συγγενικούς δεσμούς και φιλικές σχέσεις, ενώ τον εγκληματικό τους σκοπό διευκόλυνε ότι όλοι διέμεναν σε κοντινή μεταξύ τους απόσταση σε οικισμό σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

diarrixeis1.jpg

Δήλωναν «σκηνίτες» και άνεργοι

Από την οικονομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι κανένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης δεν έχει έσοδα από εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα, παρά μόνο από την παροχή επιδομάτων. Επίσης, αν και διέμεναν σε οικίες, δήλωναν άστεγοι ή «σκηνίτες», παρά το γεγονός ότι καθένας απ’ αυτούς διατηρούσε πάνω από ένα αυτοκίνητο ενώ πραγματοποιούσαν και συχνές επισκέψεις σε χώρους διενέργειας τυχερών παιγνίων.

Η λεία τους αγγίζει τις 300.000 ευρώ

Μέχρι τώρα, έχει διακριβωθεί η τέλεση 16 διαρρήξεων-κλοπών εταιρειών – επιχειρήσεων, 2 διαρρήξεων οικιών και 2 περιπτώσεων κλοπών αυτοκινήτων, πράξεις που τελέστηκαν από 1 Ιουλίου έως 20 Νοεμβρίου 2025, ενώ η αξία των αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών και αντικειμένων ανέρχεται στα 298.400 ευρώ.

diarixeis.jpg

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των κατηγορουμένων καθώς και σε κτίριο που χρησιμοποιούσαν ως χώρο αποθήκευσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 1930 ευρώ
  • 2 φορητοί πομποδέκτες,
  • βάση φόρτισης πομποδεκτών,
  • γάντια χειρός εργασίας,
  • διάφορα εργαλεία, φακούς χειρός και κεφαλής, είδη ρουχισμού, που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των ανωτέρω πράξεων,
  • πλήθος ρολογιών και κοσμημάτων,
  • 6 μεταλλικά δοχεία χωρητικότητας πέντε λίτρων, με ελαιόλαδο,
    μπαταρίες, βάση φόρτισης μπαταριών και
  • πλήθος καμερών.

Επίσης, κατασχέθηκαν 4 οχήματα ως μέσα τέλεσης και διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

diarrixeis2.jpg

Σημειώνεται ότι, κατά το παρελθόν οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη για όμοια καθώς και άλλα αδικήματα (συνολικά -49- δικογραφίες) ενώ σε όλους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών (στην πλειοψηφία πάνω από μία φορά για διαφορετικές υποθέσεις).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται.

