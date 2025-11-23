Συνελήφθη γνωστός τράπερ για κατοχή κάνναβης - Πήγαινε σε σχολικό πάρτι

Στην είσοδο κέντρου διασκέδασης στη Νέα Κηφισιά, όπου είχε προσκληθεί να εμφανιστεί σε σχολικό πάρτι, συνελήφθη γνωστός τράπερ για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσαν μαθητές τοπικού σχολείου.

Οι μαθητές του 15μελούς συμβουλίου είχαν καλέσει τον τράπερ για το πάρτι τους, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε δημοφιλές κέντρο στην πλατεία της Νέας Κηφισιάς.

Κατά την άφιξη του καλλιτέχνη, αστυνομικές δυνάμεις που είχαν ενημερωθεί για πιθανή παράνομη δραστηριότητα προχώρησαν σε έλεγχο τόσο στον ίδιο όσο και σε άτομο που τον συνόδευε και παρουσιαζόταν ως μάνατζερ.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1,1 γραμμάρια κάνναβης μέσα σε όχημα, καθώς και ένας τρίφτης. Ακολούθησε η σύλληψη και των δύο προσώπων, τα οποία οδηγήθηκαν στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Λόγω των συλλήψεων, η προγραμματισμένη εμφάνιση του τράπερ ακυρώθηκε, με το πάρτι να συνεχίζεται χωρίς την παρουσία του καλλιτέχνη. Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση στους μαθητές και τους γονείς της περιοχής.

Αργότερα σήμερα, ο τράπερ ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας συγγνώμη για το περιστατικό. Στο μήνυμά του ανέφερε ότι «όλοι έχουμε κακές συνήθειες που πρέπει να κόψουμε», εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του για την ακύρωση της εμφάνισής του και την απογοήτευση των μαθητών που τον περίμεναν.