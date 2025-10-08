Ανατροπή με τις πυραμίδες της Αιγύπτου: Νέα μελέτη για το πώς κατασκευάστηκαν αλλάζει τα δεδομένα

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που έχουν απασχολήσει την ανθρωπότητα είναι το πώς κατασκευάστηκαν οι πυραμίδες της Αιγύπτου.

Πολλοί πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι που δεν λέγεται και πως πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν γερανοί ή κάποιες άλλες προηγμένες για την εποχή συσκευές, ενώ άλλοι απλώς θεωρούν ότι οι πυραμίδες «ήταν πάντα εκεί».

