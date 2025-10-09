Πολ Νιούμαν: Πέθανε στα 72 της η κόρη του, Σούζαν Κένταλ Νιούμαν

Η Σούζαν Κένταλ Νιούμαν απεβίωσε στις 2 Αυγούστου από επιπλοκές χρόνιων προβλημάτων υγείας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Πολ Νιούμαν: Πέθανε στα 72 της η κόρη του, Σούζαν Κένταλ Νιούμαν

Ο Πολ Νιούμαν ακούει ενώ η κόρη του Σούζαν Κένταλ Νιούμαν μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την 1η Απριλίου 1985 στο Λος Άντζελες. 

AP/Reed Saxon
Η κόρη του Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη Πολ Νιούμαν, Σούζαν Κένταλ Νιούμαν, πέθανε σε ηλικία 72 ετών.

Η παραγωγός, που είχε προταθεί για βραβείο Emmy, έγινε γνωστή για τον ρόλο της ως Τζάνις Γκόλντμαν στην ταινία του 1978 «I Wanna Hold Your Hand», που ήταν αφιερωμένη στους Beatles.

Η Σούζαν υποδύθηκε μία από τις έφηβες που προσπαθούσαν να μπουν με κάθε τρόπο στην πρώτη εμφάνιση των Beatles στο The Ed Sullivan Show τον Φεβρουάριο του 1964, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η Σούζαν Κένταλ Νιούμαν στην ταινία «I Wanna Hold Your Hand».

Είχε επίσης μικρότερους ρόλους στην ταινία Slap Shot (1977), όπου εμφανίστηκε ως φαρμακοποιός στην ταινία για το χόκεϊ με πρωταγωνιστή τον πατέρα της, και στην ταινία A Wedding (1978) του Ρόμπερτ Άλτμαν.

Η Σούζαν ήταν κόρη του Πολ και της πρώτης του συζύγου Τζάκι Γουίτ.

Ο πατέρας της, που ήταν επίσης οδηγός αγώνων, πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες μεγάλης εμπορικής επιτυχίας, όπως το «Butch Cassidy and the Sundance Kid» και το «Cat on a Hot Tin Roof». Ο Πολ πέθανε σε ηλικία 83 ετών το 2008.

Στο διαδίκτυο έχει κατακλυστεί με μηνύματα αφιερωμένα στη Σούζαν, με έναν συνάδελφό της να γράφει: «Είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι έμειναν έκπληκτοι σήμερα το πρωί όταν είδαν την νεκρολογία της Σούζαν Κένταλ Νιούμαν. Έχω τον αριθμό της Σούζαν στο κινητό μου. Με βοήθησε πολύ όταν έκανα ρεπορτάζ για τα προβλήματα στο Ίδρυμα Νιούμαν, το οποίο διαχειρίζεται τη φιλανθρωπική εταιρεία τροφίμων Newmans Own».

«Ήταν πολύ έξυπνη και εκφραστική και γνώριζε τις εσωτερικές λειτουργίες μιας προβληματικής αλλά σημαντικής οργάνωσης. Στέλνω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών της, και στον Γούντγουορντ, ο οποίος είναι 95 ετών και πάσχει από Αλτσχάιμερ για περισσότερο από μια δεκαετία», πρόσθεσε.

Ένας άλλος είπε: «Όχι! Χάσαμε δύο αστέρια της λαμπρής κωμωδίας του Robert Zemeckis για τους οπαδούς των Beatles, I Wanna Hold Your Hand, σε διάστημα λιγότερο από ένα χρόνο. Πρώτα τον Christian Juttner τον περασμένο Νοέμβριο και τώρα τη Susan Kendall Newman. Δεν θέλω να κλαίω ενώ βλέπω μια από τις αγαπημένες μου ταινίες που έχει σχεδιαστεί για να μας κάνει να γελάμε».

Το 1975, η Σούζαν εμφανίστηκε στο Μπρόντγουεϊ στην παράσταση We Interrupt This Program σε σκηνοθεσία Τζέρι Άντλερ, αλλά η παράσταση εμφανίστηκε μόνο επτά φορές.

Πέντε χρόνια αργότερα, παρήγαγε το The Shadow Box, μια παράσταση του ABC Theatre βασισμένη στο βραβευμένο με Πούλιτζερ έργο του Μάικλ Κρίστοφερ.

Η διασκευή σκηνοθετήθηκε από τον πατέρα της, Πολ, και πρωταγωνίστησε η μητριά της, η βραβευμένη με Όσκαρ Τζοάν Γούντγουορντ.

Αργότερα, παρήγαγε μια σειρά ηχητικών βιβλίων κλασικής λογοτεχνίας για την Simon & Schuster, που της χάρισε μια υποψηφιότητα για Grammy.

Ο Πολ και η Τζάκι παντρεύτηκαν στο Κλίβελαντ στις 27 Δεκεμβρίου 1949 και απέκτησαν τρία παιδιά. Τον Σκοτ, γεννημένο το 1950, τη Στέφανι, γεννημένη το 1954, και τη Σούζαν.

Χώρισαν στις 28 Ιανουαρίου 1958, μετά από εννέα χρόνια γάμου.

