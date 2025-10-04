Ντουέιν Τζόνσον: Ο λόγος που δέχτηκε αληθινές γροθιές στη νέα του ταινία

Ο Ντουέιν “The Rock” Τζόνσον, γνωστός για τους ρόλους σε υπερπαραγωγές όπως Fast & Furious και Jumanji, αυτήν τη φορά κάνει… χαμό με άλλο πρότζεκτ. Στη νέα του ταινία, The Smashing Machine, δεν πρωταγωνιστεί απλώς. Πληγώνεται, ματώνει, και κυριολεκτικά… τρώει ξύλο για να ενσαρκώσει έναν ρόλο που μπορεί να του χαρίσει την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Η ταινία βασίζεται στη ζωή του Μαρκ Κερ, ενός από τους πλέον σκληροπυρηνικούς μαχητές στο MMA της δεκαετίας του ’90. Το φιλμ μάς μεταφέρει σε μία εποχή όπου το UFC δεν ήταν ακόμα τόσο «υπό έλεγχο» ήταν βίαιο, αιματηρό και απρόβλεπτο.

Ο Κερ ήταν αήττητος, εξαρτημένος από οπιοειδή και ζούσε στα άκρα μία ιστορία που δύσκολα αφήνει τον θεατή ασυγκίνητο.

Ο σκηνοθέτης Μπένεϊ Σάφντι ήθελε να αποτυπώσει απόλυτο ρεαλισμό στις σκηνές μάχης. Όταν τού είπε πως θα ήθελε να δει μία σκηνή με πραγματικό χτύπημα, ο Τζόνσον όχι μόνο δεν δίστασε, αλλά το απαίτησε: «Πρέπει να με χτυπήσεις. Ξέρεις πού να το κάνεις χωρίς να μου σπάσεις το σαγόνι – αλλά χτύπα με».

Ο stuntman αρνήθηκε στην αρχή, αλλά τελικά ο Rock δέχτηκε κανονική γροθιά στο κεφάλι, μία απόφαση που αποτυπώθηκε ρεαλιστικά στην κάμερα και εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς.

Για να ενσαρκώσει πιστά τον Μαρκ Κερ, ο Τζόνσον χρειάστηκε να πάρει πάνω από περίπου 13 – 14 κιλά σε μυϊκή μάζα. Η σωματική αλλαγή ήταν εντυπωσιακή και έδωσε μία επιπλέον διάσταση στην ερμηνεία του.

Στο Φεστιβάλ Βενετίας, η ταινία αποθεώθηκε, με το κοινό να χειροκροτά όρθιο επί 15 λεπτά, μέσα σε κλίμα συγκίνησης.

Κριτικοί ήδη μιλούν για μία από τις πλέον συγκλονιστικές εμφανίσεις της καριέρας του και για πιθανή υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.