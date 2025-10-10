Η στιγμή πού άλλαξε την τηλεόραση: Όταν από ασπρόμαυρη, η εικόνα έγινε έγχρωμη
Πώς ήταν η στιγμή που ο κόσμος πέρασε από το ασπρόμαυρο στο έγχρωμο και τίποτα πια δεν ήταν ίδιο;
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Υπάρχουν λίγες στιγμές στην ιστορία της τεχνολογίας που άλλαξαν τόσο ριζικά τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, όσο η μετάβαση από την ασπρόμαυρη στην έγχρωμη τηλεόραση.
Για χρόνια, οι τηλεοπτικοί δέκτες μετέδιδαν εικόνες σε τόνους του γκρι, αφήνοντας τη φαντασία να «βάφει» ό,τι δεν μπορούσε να δείξει η οθόνη. Όμως η έγχρωμη τηλεόραση ήρθε να ανατρέψει τα πάντα. Να κάνει την εικόνα πιο ζωντανή, τις ειδήσεις πιο ρεαλιστικές και τη μυθοπλασία σίγουρα πιο συναρπαστική.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Γιατί η Mercedes κάνει στροφή 180 μοιρών;
10:39 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Δείτε live - Στις 12:00 η ανακοίνωση του Νόμπελ Ειρήνης 2025
09:58 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Περού: Ανέλαβε τα καθήκοντα του προέδρου ο Χοσέ Χέρι
06:28 ∙ LIFESTYLE