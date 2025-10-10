Κρατούμενη έμεινε έγκυος ενώ ήταν στην απομόνωση - Πώς συνέβη
Πολλοί λένε πως ο τοκετός είναι από τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή. Σπάνια όμως ξεκινά με τους μελλοντικούς γονείς σε διαφορετικά δωμάτια.
Στην εποχή που τα πάντα γύρω από το σεξ κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, από παράξενες στάσεις μέχρι αλλόκοτες τάσεις, εξακολουθεί να σοκάρει όταν ακούς πως μια γυναίκα έμεινε έγκυος… μέσα στη φυλακή, έναν χώρο που απέχει πολύ από το ρομαντικό ή το «ιδανικό» σκηνικό για σύλληψη.
