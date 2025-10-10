Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στον πορθμό του Ντρέικ στη Χιλή

Ισχυρός σεισμός εκδηλώθηκε στη Χιλή, στον πορθμό του Ντρέικ.

Ο σεισμός, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ήταν 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Όπως αναφέρει η αρχική εκτίμηση ο σεισμός είχε βάθος τα 10 χλμ. και βρίσκεται σε απόσταση 959 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης Πούντα Αρένας, αλλά και 713 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης Ουσουάια στην Αργεντινή.