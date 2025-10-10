Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στον πορθμό του Ντρέικ στη Χιλή

Οι πρώτες εκτιμήσεις από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στον πορθμό του Ντρέικ στη Χιλή
Ισχυρός σεισμός εκδηλώθηκε στη Χιλή, στον πορθμό του Ντρέικ.

Ο σεισμός, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ήταν 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Όπως αναφέρει η αρχική εκτίμηση ο σεισμός είχε βάθος τα 10 χλμ. και βρίσκεται σε απόσταση 959 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης Πούντα Αρένας, αλλά και 713 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης Ουσουάια στην Αργεντινή.

Σεισμός Χιλή

