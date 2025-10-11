Νέα Υόρκη: Γυναίκα έκανε μεταμόσχευση φτερού σε πεταλούδα - Δείτε βίντεο

Μέσω μιας πρωτοποριακής διαδικασίας, ένα κέντρο για την άγρια φύση στη Νέα Υόρκη έκανε εγχείρηση στο φτερό μιας πεταλούδας μονάρχη, δίνοντας της μια δεύτερη ευκαιρία να πετάξει ξανά.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια κάτοικος του Deer Park βρήκε μία από αυτές τις πορτοκαλί όμορφες πεταλούδες στο έδαφος, με το μπροστινό μέρος του φτερού της να ήταν σπασμένο και την μετέφερε στο κέντρο.

Η Janine Bendicksen, διευθύντρια του τμήματος αποκατάστασης άγριας ζωής στο Sweetbriar Nature Center στο Smithtown της Νέας Υόρκης, ήταν εκείνη που παρέλαβε την πεταλούδα και έπρεπε να σκεφτεί γρήγορα τι να κάνει για να την σώσει.

«Δεν μπορούσε να κουνήσει τα φτερά της, ούτε να πετάξει», είπε η Bendicksen.

Μεταμόσχευση φτερού

Ψάχνοντας στο βιβάριο της βρήκε μια νεκρή πεταλούδα μονάρχη και αποφάσισε να κάνει «μεταμόσχευση» φτερού.

«Ήταν πολλή περίπλοκη διαδικασία, γιατί η πεταλούδα μπορούσε να διαλυθεί αν πίεζα πολύ δυνατά», είπε η Bendicksen στο CBS News. «Χρησιμοποιήσαμε κόλλα επαφής, άμυλο καλαμποκιού και ένα μικρό κομμάτι σύρμα για να κρατήσουμε τη πεταλούδα σταθερή». Και τα κατάφεραν!

Να τονιστεί ότι η διαδικασία ήταν ανώδυνη για την πεταλούδα καθώς τα συγκεκριμένα έντομα δεν έχουν ούτε νεύρα, ούτε αιμοφόρα αγγεία στα φτερά τους.

Η Bendicksen είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που δοκίμασε μια τέτοια εγχείρηση και τώρα έχει εμπνεύσει επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

«Λαμβάνω τηλεφωνήματα από τη Μινεσότα, την Κόστα Ρίκα, την Καλιφόρνια», δήλωσε. «Αυτή η πεταλούδα θα είχε πεθάνει αν δεν το είχαμε δοκιμάσει. Χρειαζόμαστε ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο σήμερα».

