Νέα Υόρκη: Γυναίκα έκανε μεταμόσχευση φτερού σε πεταλούδα - Δείτε βίντεο

Η διαδικασία ήταν ανώδυνη για την πεταλούδα καθώς τα συγκεκριμένα έντομα δεν έχουν ούτε νεύρα, ούτε αιμοφόρα αγγεία στα φτερά τους.

Newsbomb

Νέα Υόρκη: Γυναίκα έκανε μεταμόσχευση φτερού σε πεταλούδα - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέσω μιας πρωτοποριακής διαδικασίας, ένα κέντρο για την άγρια φύση στη Νέα Υόρκη έκανε εγχείρηση στο φτερό μιας πεταλούδας μονάρχη, δίνοντας της μια δεύτερη ευκαιρία να πετάξει ξανά.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια κάτοικος του Deer Park βρήκε μία από αυτές τις πορτοκαλί όμορφες πεταλούδες στο έδαφος, με το μπροστινό μέρος του φτερού της να ήταν σπασμένο και την μετέφερε στο κέντρο.

Η Janine Bendicksen, διευθύντρια του τμήματος αποκατάστασης άγριας ζωής στο Sweetbriar Nature Center στο Smithtown της Νέας Υόρκης, ήταν εκείνη που παρέλαβε την πεταλούδα και έπρεπε να σκεφτεί γρήγορα τι να κάνει για να την σώσει.

«Δεν μπορούσε να κουνήσει τα φτερά της, ούτε να πετάξει», είπε η Bendicksen.

Μεταμόσχευση φτερού

Ψάχνοντας στο βιβάριο της βρήκε μια νεκρή πεταλούδα μονάρχη και αποφάσισε να κάνει «μεταμόσχευση» φτερού.

«Ήταν πολλή περίπλοκη διαδικασία, γιατί η πεταλούδα μπορούσε να διαλυθεί αν πίεζα πολύ δυνατά», είπε η Bendicksen στο CBS News. «Χρησιμοποιήσαμε κόλλα επαφής, άμυλο καλαμποκιού και ένα μικρό κομμάτι σύρμα για να κρατήσουμε τη πεταλούδα σταθερή». Και τα κατάφεραν!

Να τονιστεί ότι η διαδικασία ήταν ανώδυνη για την πεταλούδα καθώς τα συγκεκριμένα έντομα δεν έχουν ούτε νεύρα, ούτε αιμοφόρα αγγεία στα φτερά τους.

Η Bendicksen είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που δοκίμασε μια τέτοια εγχείρηση και τώρα έχει εμπνεύσει επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

«Λαμβάνω τηλεφωνήματα από τη Μινεσότα, την Κόστα Ρίκα, την Καλιφόρνια», δήλωσε. «Αυτή η πεταλούδα θα είχε πεθάνει αν δεν το είχαμε δοκιμάσει. Χρειαζόμαστε ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο σήμερα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:54ΚΟΣΜΟΣ

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι γυρνούν στα σπίτια τους στη Γάζα, όπου τους περιμένει η καταστροφή και η θλίψη

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Le Figaro: Αυτά ζήτησε ο Λεκορνί από τον Μακρόν για να επιστρέψει στην πρωθυπουργία της Γαλλίας

09:47LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε φωτογραφία μόνο με το εσώρουχο και το Instagram... έπεσε!

09:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ο Τσίπρας αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής»

09:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Μέχρι πότε είναι η διορία - Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

09:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Πρόβλημα με Μαρίν, θα υποβληθεί σε μαγνητική

09:37WHAT THE FACT

Το φαινόμενο Σκρουτζ: Γιατί οι πλούσιοι είναι πιο τσιγκούνηδες - Η απάντηση της επιστήμης

09:26ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Ανοίγει η αυλαία με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ – Ηρακλής

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στη νέα εποχή» - Η πρώτη συνέντευξη μετά την παραίτηση

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 47χρονος τραυματίας μπαίνει στο σούπερ μάρκετ

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Γυναίκα έκανε μεταμόσχευση φτερού σε πεταλούδα - Δείτε βίντεο

09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Βασάνιζε για ώρες η 17χρονη θετή κόρη την Ίρις Στάλτσερ - Της έκαψε μέχρι και τα μαλλιά!

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στο Χαϊδάρι λόγω πτώσης καλωδίων

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

08:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση χρέους: Η Ελλάδα επιστρέφει στα προ κρίσης επίπεδα

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Δακτύλιος 2026: Ξανά... κοντά μας - Ποια οχήματα μπορούν να μπουν ελεύθερα στο κέντρο

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτόνομο περιπολικό στους δρόμους χωρίς αστυνομικό

08:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Λύκειο 2026: Οι μεγάλες αλλαγές στο απολυτήριο - Τι φέρνει το νέο σύστημα

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών - Αναλυτικοί πίνακες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 47χρονος τραυματίας μπαίνει στο σούπερ μάρκετ

07:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαίρη Χρονοπούλου: Τι έκρυβε το laptop που κατέστρεψε η οικιακή βοηθός της μετά το θάνατο της ηθοποιού

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Βασάνιζε για ώρες η 17χρονη θετή κόρη την Ίρις Στάλτσερ - Της έκαψε μέχρι και τα μαλλιά!

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

09:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Μέχρι πότε είναι η διορία - Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

09:37WHAT THE FACT

Το φαινόμενο Σκρουτζ: Γιατί οι πλούσιοι είναι πιο τσιγκούνηδες - Η απάντηση της επιστήμης

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά του δράστη με το πιρούνι: Είχε κουρέψει γουλί τη 15χρονη κόρη για να μη βγαίνει από το σπίτι

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών - Αναλυτικοί πίνακες

13:20WHAT THE FACT

Ξεχάστε τα πολύπριζα με διακόπτη - Δύο νέοι τύποι που μειώνουν άμεσα τον λογαριασμό ρεύματος

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Ο τραυματίας φώναζε αιμόφυρτος «βοήθεια, σκότωσαν τον φίλο μου» – Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα

09:47LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε φωτογραφία μόνο με το εσώρουχο και το Instagram... έπεσε!

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο σκηνικό: Μακιγιέρ νύφης πήρε προκαταβολή και «εξαφανίστηκε» πριν τον γάμο - Λίγη ώρα μετά ανήρτησε μία σοκαριστική φωτογραφία στο Instagram

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη η τραγουδίστρια Χαντισέ για ναρκωτικά - Είχε συμμετάσχει στη Eurovision 2009

07:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Πράσινος Μύλος: Το μαγαζί που γέννησε μύθους, ιστορίες και ένα τραγούδι της Μαριώς - Τι απέγινε το ιστορικό κέντρο διασκεδάσεως

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Στοιχεία – σοκ από το νέο πόρισμα: «Αυτός είναι ο δολοφόνος της Ειρήνης Λαγούδη»

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Λεωφόρο Λαυρίου: Νεκρός 45χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας σε σύγκρουση

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στη νέα εποχή» - Η πρώτη συνέντευξη μετά την παραίτηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ