Ιαπωνία: Τα λείψανα 6χρονης που παρασύρθηκε από το τσουνάμι βρέθηκαν μετά από 14 χρόνια

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 28ης Μαρτίου 2011, ένα πλοίο κάθεται σε μια κατεστραμμένη κατοικημένη γειτονιά στην Kesennuma, στο νομό Miyagi, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, μετά το ισχυρό τσουνάμι που έπληξε την περιοχή στις 11 Μαρτίου

Πέρασαν περισσότερα από 14 χρόνια από το καταστροφικό τσουνάμι που χτύπησε την Ιαπωνία και μία οικογένεια λυτρώθηκε από την αγωνία και την απόγνωση.

Στις 11 Μαρτίου 2011, ένας υποθαλάσσιος σεισμός στον Ειρηνικό Ωκεανό αποδείχθηκε ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ιαπωνία, σε σεισμό μεγέθους 9,1 Ρίχτερ.

Το τσουνάμι έφτασε στην ακτή μέσα σε 30 λεπτά, προκαλώντας αφάνταστες ζημιές και με αποτέλεσμα τον θάνατο πάνω από 18.000 ανθρώπων, κάποιοι δεν βρέθηκαν ποτέ.

Η 6χρονη Natsuse Yamane βρισκόταν στο σπίτι με την οικογένειά της, όταν το τσουνάμι χτύπησε και την παρέσυρε.

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 15ης Μαρτίου 2011, ένας επιζών του σεισμού και του τσουνάμι οδηγεί το ποδήλατό του στην ισοπεδωμένη πόλη Minamisanriku, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, τέσσερις ημέρες μετά το τσουνάμι AP/David Guttenfelder

Αρκετά από τα δόντια της και μέρη της γνάθου της ανακαλύφθηκαν τον Φεβρουάριο του 2023 αφού μια κατασκευαστική εταιρεία προσφέρθηκε εθελοντικά να καθαρίσει τα πεζοδρόμια και τις παραλίες στην παραλιακή πόλη Miyagi.

Τα λείψανα της Natsuse ανακαλύφθηκαν περισσότερα από 95 χλμ μακριά από το σπίτι της.

Η ανάλυση DNA στα λείψανα και τα δόντια αποκάλυψε την ταυτότητά της.

Σχετικά με την ανακάλυψη, εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Μετά από οδοντιατρικές αναλύσεις και αναλύσεις ταυτοποίησης DNA, επιβεβαιώθηκε ότι τα λείψανα ανήκουν στη Natsuse Yamane, γυναίκα, η οποία ήταν έξι ετών εκείνη την εποχή».

Η οικογένεια του Natsuse μίλησε στην ιαπωνική εφημερίδα Asahi Shimbun και εξέδωσε δήλωση σχετικά με την ανακάλυψη: «Είμαστε ευγνώμονες σε όσους προσφέρθηκαν εθελοντικά να καθαρίσουν την περιοχή όπου βρέθηκαν τα λείψανα, σε όσους τα ανακάλυψαν κατά τη διαλογή των αντικειμένων που συλλέχθηκαν και στους αστυνομικούς που συνέχισαν την έρευνα χωρίς να τα παρατήσουν.

«Ήμασταν έκπληκτοι που επικοινώνησαν μαζί μας αφού χάσαμε την ελπίδα, αλλά είμαστε πραγματικά χαρούμενοι».

Οι αρχές αναμένεται να επιστρέψουν τα λείψανα της Natsuse στην οικογένειά της τις επόμενες ημέρες.

