Βρετανία: Δολοφόνησαν παιδόφιλο ροκ σταρ μέσα στη φυλακή - «Είχε έναν στόχο στην πλάτη του»

Ο πρώην σταρ των Lostprophets εξέτιε ποινή κάθειρξης 35 ετών για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος παιδιών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Βρετανία: Δολοφόνησαν παιδόφιλο ροκ σταρ μέσα στη φυλακή - «Είχε έναν στόχο στην πλάτη του»

Φωτογραφία αρχείου του Βρετανού μουσικού Ian Watkins, τραγουδιστή των Lostprophets (2011), καθώς εμφανίζεται στη σκηνή του V Music Festival στο Hylands Park, στο Chelmsford της Αγγλίας. Η υπηρεσία παρακολούθησης της αστυνομίας της Βρετανίας δήλωσε την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 ότι οι αστυνομικοί έχασαν ευκαιρίες να σταματήσουν τον παιδόφιλο ροκ σταρ Ian Watkins τα χρόνια πριν κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ο Watkins, τραγουδιστής του ουαλικού συγκροτήματος Lostprophets, καταδικάστηκε το 2013 σε 29 χρόνια φυλάκισης για εγκλήματα σε βάρος παιδιών ηλικίας μόλις 1 έτους 

AP/ Joel Ryan
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία δολοφονική επίθεση, ιδιαίτερης βαρβαρότητας ακόμα και για τα δεδομένα των φυλακών, κρατούμμενοι μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου τον πρώην αστέρα του μουσικού συγκροτήματος Lostprophets, Ίαν Γουάτκινς.

Ο 48χρονος, εξέτιε ποινή κάθειρξης 35 ετών στη φυλακή Γουέικφιλντ, γνωστή και ως «Έπαυλη Τεράτων» στο Δυτικό Γιορκσάιρ, για μια σειρά σεξουαλικών αδικημάτων εις βάρος παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας βιασμού ενός βρέφους.

Ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, έχει ταυτοποιηθεί, φέρεται να έκοψε με μαχαίρι τη σφαγίτιδα φλέβα του, με αποτέλεσμα ο Γουάτκινς να πεθάνει από ακατάσχετη αιμορραγία. Αν και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η The Sun, η επίθεση εναντίον του ήταν σοκαριστική, ακόμη και για τα δεδομένα της φυλακής.

Όπως αποκαλύπτει, ο πρώην τραγουδιστής είχε δεχτεί και άλλες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια, «οπότε ίσως ήταν απλώς θέμα χρόνου». Εξαιτίας της φύσης των ανατριχιαστικών εγκλημάτων του, είχε - όπως αναφέρει η πηγή «έναν στόχο στην πλάτη του μέσα στη φυλακή».

Μαχαιρώθηκε σε καβγά για μαθήματα κιθάρας

Τον Αύγουστο του 2023, ο παιδόφιλος ρόκερ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού μαχαιρώθηκε σε μια άλλη επίθεση σε φυλακή.

Σε εκείνη την περίπτωση, τον άρπαξαν τρεις άλλοι κρατούμενοι, οι οποίοι του επιτέθηκαν και τον άφησαν με τραύματα στον αυχένα.

Η πολιορκία της φυλακής έληξε μόνο όταν αστυνομικοί πέταξαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης στο κελί για να τον απελευθερώσουν από τη μανία των συγκρατουμενών του.

Αυτό το μαχαίρωμα πυροδοτήθηκε από έναν καβγά για μαθήματα κιθάρας και οργή για τις επισκέψεις στη φυλακή από μια νεότερη «κοπέλα» του Γουάτκινς.

Η βία είναι διαδεδομένη στις φυλακές του Ηνωμένου Βασιλείου, αν και οι δολοφονίες είναι σπάνιες.

Σε δύο πρόσφατες περιπτώσεις, ο καταδικασμένος δολοφόνος Τζον Μάνσφιλντ δολοφονήθηκε στο φυλακή υψίστης ασφαλείας HMP Whitemoor, Cambs τον Απρίλιο και ο 42χρονος Ντένις Γκριν πέθανε μετά από επίθεση που δέχθηκε στις φυλακές Fosse Way, Leics, τον Αύγουστο.

Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα βίας στο Γουέικφιλντ είχαν αυξηθεί κατά 62% από το 2022 σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα.

Διαπίστωσε ότι πολλοί κρατούμενοι φοβόντουσαν να φύγουν από τα κελιά τους και ένιωθαν ανασφαλείς γύρω από «μια αυξανόμενη ομάδα νεότερων κρατουμένων».

Το Γουέικφιλντ Κατηγορίας Α - το οποίο φιλοξενεί 630 άτομα με λιγότερα κρούσματα - έχει ονομαστεί «Έπαυλη Τεράτων» λόγω του αριθμού των γνωστών δολοφόνων, τρομοκρατών και σεξουαλικών παραβατών που φιλοξενεί.

Ανάμεσα στους κρατούμενους ήταν ο Ρόι Γουάιτινγκ, ο οποίος σκότωσε τη Σάρα Πέιν, ο Τζέρεμι Μπάμπερ και ο παιδόφιλος δολοφόνος Μαρκ Μπρίτζερ.

Κρατούνται επίσης ο Καμέλ Μπουργκάς, τρομοκράτης της Αλ Κάιντα, ο οποίος δολοφόνησε αστυνομικούς, ο κατά συρροή βιαστής Ρέινχαρντ Σινάγκα και ο παιδόφιλος Μικ Φίλποτ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:28ΚΟΣΜΟΣ

Πώς οι μπαταρίες αποτελούν το νέο όπλο της Κίνας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βούλιαξε το εμβληματικό πειρατικό «Marigalante» - Η στιγμή της βύθισης

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Κόσοβο: Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έλαβε ο Κούρτι έπειτα από 57 ψηφοφορίες - Κρίσιμες δημοτικές εκλογές την Κυριακή

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά στρατεύματα φθάνουν στο Ισραήλ για την επιτήρηση της εκεχειρίας με τη Χαμάς

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Να κάνουμε γεμάτο παιχνίδι – Συγκεντρωμένοι και επιθετικοί»

19:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΕΘΑ για δημοσίευμα: Παντελώς ανυπόστατος ισχυρισμός για το ταξίδι του Νίκου Δένδια

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόμος των Φυλακών: Κρατούμενος δολοφόνησε παιδόφιλο ροκ σταρ - «Είχε έναν στόχο στην πλάτη του»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Πυροβολισμοί στην πόλη Γκίσεν - Αναφορές για τραυματίες

19:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε το τραπέζι στην... οικογένεια των «πράσινων»

19:35TRAVEL

Η Κάρπαθος στα 11 «κρυφά διαμάντια» της Ευρώπης για υπαίθριες δραστηριότητες​

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Παρουσία και του Μακρόν η Σύνοδος για τη Γάζα στην Αίγυπτο

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Νέος σεισμός 6 βαθμών στ' ανοιχτά των νότιων ακτών της χώρας

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι 20 ζωντανοί όμηροι που θα απελευθερώσει η Χαμάς - Οι ιστορίες πίσω από τα πρόσωπα

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στόχος βανδάλων έγινε το αυτοκίνητο-έργο τέχνης στη νέα παραλία - Φωτογραφίες

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης σε ξεναγεί σε μονοπάτια της Ελλάδας σαν ντόπιος

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Εκτός συζήτησης» ο αφοπλισμός - Κινδυνεύει η δεύτερη φάση του σχεδίου για την ειρήνη στη Γάζα

18:58LIFESTYLE

Σπάνιο βίντεο της κόρης της ανήρτησε στα social media η Μέγκαν Μαρκλ

18:44LIFESTYLE

Το πιο «όμορφο κορίτσι στον κόσμο» μεγάλωσε και μεταμορφώθηκε - Πώς είναι σήμερα

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Ετοιμάζεται για την ανταλλαγή το Ισραήλ: Συγκέντρωσε τους προς αποφυλάκιση Παλαιστίνιους

18:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε ξανά στην έδρα του Άρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό παράτησα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόμος των Φυλακών: Κρατούμενος δολοφόνησε παιδόφιλο ροκ σταρ - «Είχε έναν στόχο στην πλάτη του»

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα και κηρύττει επιστρατεύση: Φόβοι για νέο εμφύλιο πόλεμο στη Γάζα

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλούτος ή απειλή η γλώσσα των νέων - Το slang λεξικό της νέας γενιάς

18:44LIFESTYLE

Το πιο «όμορφο κορίτσι στον κόσμο» μεγάλωσε και μεταμορφώθηκε - Πώς είναι σήμερα

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

19:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε το τραπέζι στην... οικογένεια των «πράσινων»

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία 75χρονου στη Ρόδο - Πώς «σκηνοθέτησαν ληστεία» ο γιος και ο συνεργός του

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βούλιαξε το εμβληματικό πειρατικό «Marigalante» - Η στιγμή της βύθισης

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Οι αφανείς ήρωες του λαϊκού τραγουδιού: μεγάλοι, άγνωστοι συνθέτες- Α’ μέρος

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια εμπλοκή της Μελάνια Τραμπ - Γιατί διαπραγματεύτηκε απευθείας με τον Πούτιν

16:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα 44 επαγγέλματα που θα «εξαφανίσει» η Τεχνητή Νοημοσύνη

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι 20 ζωντανοί όμηροι που θα απελευθερώσει η Χαμάς - Οι ιστορίες πίσω από τα πρόσωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ