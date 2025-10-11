Βρετανία: Δολοφόνησαν παιδόφιλο ροκ σταρ μέσα στη φυλακή - «Είχε έναν στόχο στην πλάτη του»

Φωτογραφία αρχείου του Βρετανού μουσικού Ian Watkins, τραγουδιστή των Lostprophets (2011), καθώς εμφανίζεται στη σκηνή του V Music Festival στο Hylands Park, στο Chelmsford της Αγγλίας. Η υπηρεσία παρακολούθησης της αστυνομίας της Βρετανίας δήλωσε την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 ότι οι αστυνομικοί έχασαν ευκαιρίες να σταματήσουν τον παιδόφιλο ροκ σταρ Ian Watkins τα χρόνια πριν κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ο Watkins, τραγουδιστής του ουαλικού συγκροτήματος Lostprophets, καταδικάστηκε το 2013 σε 29 χρόνια φυλάκισης για εγκλήματα σε βάρος παιδιών ηλικίας μόλις 1 έτους

Σε μία δολοφονική επίθεση, ιδιαίτερης βαρβαρότητας ακόμα και για τα δεδομένα των φυλακών, κρατούμμενοι μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου τον πρώην αστέρα του μουσικού συγκροτήματος Lostprophets, Ίαν Γουάτκινς.

Ο 48χρονος, εξέτιε ποινή κάθειρξης 35 ετών στη φυλακή Γουέικφιλντ, γνωστή και ως «Έπαυλη Τεράτων» στο Δυτικό Γιορκσάιρ, για μια σειρά σεξουαλικών αδικημάτων εις βάρος παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας βιασμού ενός βρέφους.

BREAKING: Lostprophets’ paedo Ian Watkins stabbed to death by con in frenzied jail attackhttps://t.co/lnWgR8HSAe — The Sun (@TheSun) October 11, 2025

Ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, έχει ταυτοποιηθεί, φέρεται να έκοψε με μαχαίρι τη σφαγίτιδα φλέβα του, με αποτέλεσμα ο Γουάτκινς να πεθάνει από ακατάσχετη αιμορραγία. Αν και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η The Sun, η επίθεση εναντίον του ήταν σοκαριστική, ακόμη και για τα δεδομένα της φυλακής.

Όπως αποκαλύπτει, ο πρώην τραγουδιστής είχε δεχτεί και άλλες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια, «οπότε ίσως ήταν απλώς θέμα χρόνου». Εξαιτίας της φύσης των ανατριχιαστικών εγκλημάτων του, είχε - όπως αναφέρει η πηγή «έναν στόχο στην πλάτη του μέσα στη φυλακή».

Μαχαιρώθηκε σε καβγά για μαθήματα κιθάρας

Τον Αύγουστο του 2023, ο παιδόφιλος ρόκερ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού μαχαιρώθηκε σε μια άλλη επίθεση σε φυλακή.

Σε εκείνη την περίπτωση, τον άρπαξαν τρεις άλλοι κρατούμενοι, οι οποίοι του επιτέθηκαν και τον άφησαν με τραύματα στον αυχένα.

Η πολιορκία της φυλακής έληξε μόνο όταν αστυνομικοί πέταξαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης στο κελί για να τον απελευθερώσουν από τη μανία των συγκρατουμενών του.

Αυτό το μαχαίρωμα πυροδοτήθηκε από έναν καβγά για μαθήματα κιθάρας και οργή για τις επισκέψεις στη φυλακή από μια νεότερη «κοπέλα» του Γουάτκινς.

Η βία είναι διαδεδομένη στις φυλακές του Ηνωμένου Βασιλείου, αν και οι δολοφονίες είναι σπάνιες.

Σε δύο πρόσφατες περιπτώσεις, ο καταδικασμένος δολοφόνος Τζον Μάνσφιλντ δολοφονήθηκε στο φυλακή υψίστης ασφαλείας HMP Whitemoor, Cambs τον Απρίλιο και ο 42χρονος Ντένις Γκριν πέθανε μετά από επίθεση που δέχθηκε στις φυλακές Fosse Way, Leics, τον Αύγουστο.

Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα βίας στο Γουέικφιλντ είχαν αυξηθεί κατά 62% από το 2022 σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα.

Διαπίστωσε ότι πολλοί κρατούμενοι φοβόντουσαν να φύγουν από τα κελιά τους και ένιωθαν ανασφαλείς γύρω από «μια αυξανόμενη ομάδα νεότερων κρατουμένων».

Το Γουέικφιλντ Κατηγορίας Α - το οποίο φιλοξενεί 630 άτομα με λιγότερα κρούσματα - έχει ονομαστεί «Έπαυλη Τεράτων» λόγω του αριθμού των γνωστών δολοφόνων, τρομοκρατών και σεξουαλικών παραβατών που φιλοξενεί.

Ανάμεσα στους κρατούμενους ήταν ο Ρόι Γουάιτινγκ, ο οποίος σκότωσε τη Σάρα Πέιν, ο Τζέρεμι Μπάμπερ και ο παιδόφιλος δολοφόνος Μαρκ Μπρίτζερ.

Κρατούνται επίσης ο Καμέλ Μπουργκάς, τρομοκράτης της Αλ Κάιντα, ο οποίος δολοφόνησε αστυνομικούς, ο κατά συρροή βιαστής Ρέινχαρντ Σινάγκα και ο παιδόφιλος Μικ Φίλποτ.

