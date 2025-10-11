Πώς οι μπαταρίες αποτελούν το νέο όπλο της Κίνας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Η Κίνα αξιοποιεί τώρα την ηγετική της θέση στη βιομηχανία των μπαταριών ως μοχλό πίεσης στις εμπορικές διαπραγματεύσεις

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Πώς οι μπαταρίες αποτελούν το νέο όπλο της Κίνας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Freepik
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κίνα ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο περιορισμών στην εξαγωγή μπαταριών, το οποίο αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τις αμερικανικές εταιρείες, σύμφωνα με αναλυτές.

Μετά τη χρήση των σπάνιων γαιών ως εργαλείο στον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, η Κίνα αξιοποιεί τώρα την ηγετική της θέση στη βιομηχανία των μπαταριών ως μοχλό πίεσης στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Αυτό συμβαίνει τη στιγμή που οι ΗΠΑ έχουν αυξανόμενη ανάγκη από λύσεις αποθήκευσης ενέργειας για να υποστηρίξουν τα κέντρα δεδομένων και να σταθεροποιήσουν το ενεργειακό δίκτυο.

Οι νέοι περιορισμοί, που τίθενται σε ισχύ από τις 8 Νοεμβρίου, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της αλυσίδας εφοδιασμού μπαταριών.

Όπως και σε προηγούμενους περιορισμούς, οι εταιρείες μπαταριών θα πρέπει να λαμβάνουν άδειες από το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας πριν εξάγουν τα προϊόντα τους, δίνοντας στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να χειριστεί επιλεκτικά τις εξαγωγές ως μέσο πίεσης.

«Αν και ο αντίκτυπος δεν επηρεάζει τόσους πολλούς κλάδους όσο άλλες κινεζικές ρυθμίσεις, η κυριαρχία της Κίνας στην αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών σημαίνει ότι μπορεί να ασκήσει μεγάλη πίεση και αυτό να γίνει αισθητό γρήγορα στις εταιρείες των ΗΠΑ», επισημαίνει ο Μάθιου Χέιλς, αναλυτής εμπορίου και εφοδιαστικών αλυσίδων στην BloombergNEF.

ΗΠΑ: Το 65% των εισαγωγών μεγάλων μπαταριών προέρχονταν από την Κίνα

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία το πρώτο επτάμηνο του 2025 το 65% των εισαγωγών μεγάλων μπαταριών λιθίου για το αμερικανικό δίκτυο προέρχονταν από την Κίνα. Οι νέοι περιορισμοί θα επηρεάσουν άμεσα αυτό το σημαντικό τμήμα της αγοράς.

Η αποθήκευση ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τις ΗΠΑ, καθώς η ζήτηση για ηλεκτρισμό εκτοξεύεται, κυρίως λόγω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Τα αμερικανικά κέντρα δεδομένων διπλασίασαν την κατανάλωσή τους ανάμεσα στο 2017 και το 2023 και αναμένεται να τριπλασιαστεί μέχρι το 2028, σύμφωνα με μελέτη του Lawrence Berkeley National Laboratory.

Ενώ η Κίνα αντιμετωπίζει περιορισμούς στην πρόσβαση σε προηγμένα τσιπ από τις ΗΠΑ, η ενεργειακή ζήτηση για τη στήριξη των υποδομών των κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ είναι ο βασικός περιοριστικός παράγοντας, σύμφωνα με την Έμιλι Κίλκρις, διευθύντρια προγράμματος Ενέργειας, Οικονομίας και Ασφαλείας στο Center for a New American Security.

Οι μεγάλες μπαταρίες βοηθούν στην αποθήκευση πλεονάζουσας ανανεώσιμης ενέργειας και την επιστροφή της στο δίκτυο όταν χρειάζεται, αποτρέποντας διακοπές και ενισχύοντας τη σταθερότητα. Παρόλο που πριν από μια δεκαετία σχεδόν δεν υπήρχαν, οι εγκαταστάσεις μπαταριών μεγάλης κλίμακας στις ΗΠΑ έφτασαν τα 26 γιγαβάτ το 2024, εκ των οποίων 4 γιγαβάτ ήταν μόνο στο Τέξας, αρκετά για να τροφοδοτήσουν περίπου 3 εκατομμύρια σπίτια.

Μέσα στην επόμενη δεκαετία αναμένεται η προσθήκη 136 γιγαβάτ σε πανεθνικό επίπεδο, και μεγάλο μέρος της προμήθειας αυτής αναμένεται να προέρχεται από την Κίνα, η οποία δεν μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί από άλλες χώρες.

Παρότι η παραγωγική ικανότητα μπαταριών στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δεν επαρκεί για την εγχώρια ζήτηση αποθήκευσης ενέργειας, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται και τα εργοστάσια στις ΗΠΑ από τους κινεζικούς περιορισμούς. Η Κίνα ελέγχει περίπου το 96% της παγκόσμιας παραγωγής.

Η συμπερίληψη αυτών των βασικών συστατικών στα νέα μέτρα θεωρείται σημαντική κλιμάκωση, δεδομένης της εξάρτησης των εταιρειών εκτός Κίνας από αυτά τα υλικά. Όπως επισημαίνει ο Κόρι Κομπς, υπεύθυνος έρευνας ορυκτών στην Trivium China, «Πολλά από τα εργοστάσια μπαταριών που έχουν ανεγερθεί στη Νοτιοανατολική Ασία θα επηρεαστούν άμεσα, καθώς αυτά τα υλικά αποτελούν τη βασική τους πρώτη ύλη.»

Πτώση των μετοχών και της Tesla

Η μετοχή της εταιρείας μπαταριών Fluence Energy Inc. σημείωσε πτώση άνω του 12% την Παρασκευή, τη μεγαλύτερη από τις 12 Αυγούστου, ενώ οι μετοχές της Tesla υποχώρησαν κατά 5%. Και οι δύο εταιρείες βασίζονται μερικώς σε κινεζικά εξαρτήματα μπαταριών.

Ωστόσο, οι όλο και πιο αυστηροί έλεγχοι κινδυνεύουν να θέσουν σε κίνδυνο και τη δισεκατομμυρίων δολαρίων βιομηχανία μπαταριών της Κίνας. Εξαιτίας της εσωτερικής υπερπαραγωγής, οι κινεζικές εταιρείες βασίζονται όλο και περισσότερο στις αγορές του εξωτερικού, γεγονός που καθιστά αβέβαιο τον τρόπο επιβολής του νέου καθεστώτος, σύμφωνα με τον Μπράιαν Μπίλε, ερευνητή πολιτικής και γεωπολιτικής στην Benchmark Mineral Intelligence.

Παράλληλα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι κινήσεις της Κίνας δεν αποτελούν μόνο εργαλείο πολιτικής πίεσης στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, αλλά και μέσο διατήρησης ηγετικής τεχνολογικής θέσης.

Το πόσο θα ασκήσει τελικά η Κίνα αυτή την επιρροή αναμένεται να εξαρτηθεί από την έκβαση των εμπορικών συζητήσεων. Παρά τη συμφωνία για επανέναρξη εξαγωγών σπάνιων γαιών στις ΗΠΑ μετά από συμφωνία με τον Τραμπ τον Ιούνιο, η πρόσφατη κλιμάκωση στα μέτρα επανέφερε την ένταση. Ο πρόεδρος Τραμπ, απαντώντας στη νέα δέσμη περιορισμών, δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων πως δεν βλέπει λόγο συμμετοχής στη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, απειλώντας ακόμη και με πρόσθετο 100% δασμό.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:28ΚΟΣΜΟΣ

Πώς οι μπαταρίες αποτελούν το νέο όπλο της Κίνας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βούλιαξε το εμβληματικό πειρατικό «Marigalante» - Η στιγμή της βύθισης

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Κόσοβο: Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έλαβε ο Κούρτι έπειτα από 57 ψηφοφορίες - Κρίσιμες δημοτικές εκλογές την Κυριακή

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά στρατεύματα φθάνουν στο Ισραήλ για την επιτήρηση της εκεχειρίας με τη Χαμάς

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Να κάνουμε γεμάτο παιχνίδι – Συγκεντρωμένοι και επιθετικοί»

19:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΕΘΑ για δημοσίευμα: Παντελώς ανυπόστατος ισχυρισμός για το ταξίδι του Νίκου Δένδια

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόμος των Φυλακών: Κρατούμενος δολοφόνησε παιδόφιλο ροκ σταρ - «Είχε έναν στόχο στην πλάτη του»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Πυροβολισμοί στην πόλη Γκίσεν - Αναφορές για τραυματίες

19:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε το τραπέζι στην... οικογένεια των «πράσινων»

19:35TRAVEL

Η Κάρπαθος στα 11 «κρυφά διαμάντια» της Ευρώπης για υπαίθριες δραστηριότητες​

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Παρουσία και του Μακρόν η Σύνοδος για τη Γάζα στην Αίγυπτο

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Νέος σεισμός 6 βαθμών στ' ανοιχτά των νότιων ακτών της χώρας

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι 20 ζωντανοί όμηροι που θα απελευθερώσει η Χαμάς - Οι ιστορίες πίσω από τα πρόσωπα

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στόχος βανδάλων έγινε το αυτοκίνητο-έργο τέχνης στη νέα παραλία - Φωτογραφίες

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης σε ξεναγεί σε μονοπάτια της Ελλάδας σαν ντόπιος

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Εκτός συζήτησης» ο αφοπλισμός - Κινδυνεύει η δεύτερη φάση του σχεδίου για την ειρήνη στη Γάζα

18:58LIFESTYLE

Σπάνιο βίντεο της κόρης της ανήρτησε στα social media η Μέγκαν Μαρκλ

18:44LIFESTYLE

Το πιο «όμορφο κορίτσι στον κόσμο» μεγάλωσε και μεταμορφώθηκε - Πώς είναι σήμερα

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Ετοιμάζεται για την ανταλλαγή το Ισραήλ: Συγκέντρωσε τους προς αποφυλάκιση Παλαιστίνιους

18:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε ξανά στην έδρα του Άρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό παράτησα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόμος των Φυλακών: Κρατούμενος δολοφόνησε παιδόφιλο ροκ σταρ - «Είχε έναν στόχο στην πλάτη του»

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα και κηρύττει επιστρατεύση: Φόβοι για νέο εμφύλιο πόλεμο στη Γάζα

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλούτος ή απειλή η γλώσσα των νέων - Το slang λεξικό της νέας γενιάς

18:44LIFESTYLE

Το πιο «όμορφο κορίτσι στον κόσμο» μεγάλωσε και μεταμορφώθηκε - Πώς είναι σήμερα

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

19:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε το τραπέζι στην... οικογένεια των «πράσινων»

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία 75χρονου στη Ρόδο - Πώς «σκηνοθέτησαν ληστεία» ο γιος και ο συνεργός του

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βούλιαξε το εμβληματικό πειρατικό «Marigalante» - Η στιγμή της βύθισης

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Οι αφανείς ήρωες του λαϊκού τραγουδιού: μεγάλοι, άγνωστοι συνθέτες- Α’ μέρος

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια εμπλοκή της Μελάνια Τραμπ - Γιατί διαπραγματεύτηκε απευθείας με τον Πούτιν

16:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα 44 επαγγέλματα που θα «εξαφανίσει» η Τεχνητή Νοημοσύνη

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι 20 ζωντανοί όμηροι που θα απελευθερώσει η Χαμάς - Οι ιστορίες πίσω από τα πρόσωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ