Πώς οι μπαταρίες αποτελούν το νέο όπλο της Κίνας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Η Κίνα ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο περιορισμών στην εξαγωγή μπαταριών, το οποίο αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τις αμερικανικές εταιρείες, σύμφωνα με αναλυτές.

Μετά τη χρήση των σπάνιων γαιών ως εργαλείο στον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, η Κίνα αξιοποιεί τώρα την ηγετική της θέση στη βιομηχανία των μπαταριών ως μοχλό πίεσης στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Αυτό συμβαίνει τη στιγμή που οι ΗΠΑ έχουν αυξανόμενη ανάγκη από λύσεις αποθήκευσης ενέργειας για να υποστηρίξουν τα κέντρα δεδομένων και να σταθεροποιήσουν το ενεργειακό δίκτυο.

Οι νέοι περιορισμοί, που τίθενται σε ισχύ από τις 8 Νοεμβρίου, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της αλυσίδας εφοδιασμού μπαταριών.

Όπως και σε προηγούμενους περιορισμούς, οι εταιρείες μπαταριών θα πρέπει να λαμβάνουν άδειες από το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας πριν εξάγουν τα προϊόντα τους, δίνοντας στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να χειριστεί επιλεκτικά τις εξαγωγές ως μέσο πίεσης.

«Αν και ο αντίκτυπος δεν επηρεάζει τόσους πολλούς κλάδους όσο άλλες κινεζικές ρυθμίσεις, η κυριαρχία της Κίνας στην αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών σημαίνει ότι μπορεί να ασκήσει μεγάλη πίεση και αυτό να γίνει αισθητό γρήγορα στις εταιρείες των ΗΠΑ», επισημαίνει ο Μάθιου Χέιλς, αναλυτής εμπορίου και εφοδιαστικών αλυσίδων στην BloombergNEF.

ΗΠΑ: Το 65% των εισαγωγών μεγάλων μπαταριών προέρχονταν από την Κίνα

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία το πρώτο επτάμηνο του 2025 το 65% των εισαγωγών μεγάλων μπαταριών λιθίου για το αμερικανικό δίκτυο προέρχονταν από την Κίνα. Οι νέοι περιορισμοί θα επηρεάσουν άμεσα αυτό το σημαντικό τμήμα της αγοράς.

Η αποθήκευση ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τις ΗΠΑ, καθώς η ζήτηση για ηλεκτρισμό εκτοξεύεται, κυρίως λόγω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Τα αμερικανικά κέντρα δεδομένων διπλασίασαν την κατανάλωσή τους ανάμεσα στο 2017 και το 2023 και αναμένεται να τριπλασιαστεί μέχρι το 2028, σύμφωνα με μελέτη του Lawrence Berkeley National Laboratory.

Ενώ η Κίνα αντιμετωπίζει περιορισμούς στην πρόσβαση σε προηγμένα τσιπ από τις ΗΠΑ, η ενεργειακή ζήτηση για τη στήριξη των υποδομών των κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ είναι ο βασικός περιοριστικός παράγοντας, σύμφωνα με την Έμιλι Κίλκρις, διευθύντρια προγράμματος Ενέργειας, Οικονομίας και Ασφαλείας στο Center for a New American Security.

Οι μεγάλες μπαταρίες βοηθούν στην αποθήκευση πλεονάζουσας ανανεώσιμης ενέργειας και την επιστροφή της στο δίκτυο όταν χρειάζεται, αποτρέποντας διακοπές και ενισχύοντας τη σταθερότητα. Παρόλο που πριν από μια δεκαετία σχεδόν δεν υπήρχαν, οι εγκαταστάσεις μπαταριών μεγάλης κλίμακας στις ΗΠΑ έφτασαν τα 26 γιγαβάτ το 2024, εκ των οποίων 4 γιγαβάτ ήταν μόνο στο Τέξας, αρκετά για να τροφοδοτήσουν περίπου 3 εκατομμύρια σπίτια.

Μέσα στην επόμενη δεκαετία αναμένεται η προσθήκη 136 γιγαβάτ σε πανεθνικό επίπεδο, και μεγάλο μέρος της προμήθειας αυτής αναμένεται να προέρχεται από την Κίνα, η οποία δεν μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί από άλλες χώρες.

Παρότι η παραγωγική ικανότητα μπαταριών στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δεν επαρκεί για την εγχώρια ζήτηση αποθήκευσης ενέργειας, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται και τα εργοστάσια στις ΗΠΑ από τους κινεζικούς περιορισμούς. Η Κίνα ελέγχει περίπου το 96% της παγκόσμιας παραγωγής.

Η συμπερίληψη αυτών των βασικών συστατικών στα νέα μέτρα θεωρείται σημαντική κλιμάκωση, δεδομένης της εξάρτησης των εταιρειών εκτός Κίνας από αυτά τα υλικά. Όπως επισημαίνει ο Κόρι Κομπς, υπεύθυνος έρευνας ορυκτών στην Trivium China, «Πολλά από τα εργοστάσια μπαταριών που έχουν ανεγερθεί στη Νοτιοανατολική Ασία θα επηρεαστούν άμεσα, καθώς αυτά τα υλικά αποτελούν τη βασική τους πρώτη ύλη.»

Πτώση των μετοχών και της Tesla

Η μετοχή της εταιρείας μπαταριών Fluence Energy Inc. σημείωσε πτώση άνω του 12% την Παρασκευή, τη μεγαλύτερη από τις 12 Αυγούστου, ενώ οι μετοχές της Tesla υποχώρησαν κατά 5%. Και οι δύο εταιρείες βασίζονται μερικώς σε κινεζικά εξαρτήματα μπαταριών.

Ωστόσο, οι όλο και πιο αυστηροί έλεγχοι κινδυνεύουν να θέσουν σε κίνδυνο και τη δισεκατομμυρίων δολαρίων βιομηχανία μπαταριών της Κίνας. Εξαιτίας της εσωτερικής υπερπαραγωγής, οι κινεζικές εταιρείες βασίζονται όλο και περισσότερο στις αγορές του εξωτερικού, γεγονός που καθιστά αβέβαιο τον τρόπο επιβολής του νέου καθεστώτος, σύμφωνα με τον Μπράιαν Μπίλε, ερευνητή πολιτικής και γεωπολιτικής στην Benchmark Mineral Intelligence.

Παράλληλα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι κινήσεις της Κίνας δεν αποτελούν μόνο εργαλείο πολιτικής πίεσης στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, αλλά και μέσο διατήρησης ηγετικής τεχνολογικής θέσης.

Το πόσο θα ασκήσει τελικά η Κίνα αυτή την επιρροή αναμένεται να εξαρτηθεί από την έκβαση των εμπορικών συζητήσεων. Παρά τη συμφωνία για επανέναρξη εξαγωγών σπάνιων γαιών στις ΗΠΑ μετά από συμφωνία με τον Τραμπ τον Ιούνιο, η πρόσφατη κλιμάκωση στα μέτρα επανέφερε την ένταση. Ο πρόεδρος Τραμπ, απαντώντας στη νέα δέσμη περιορισμών, δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων πως δεν βλέπει λόγο συμμετοχής στη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, απειλώντας ακόμη και με πρόσθετο 100% δασμό.