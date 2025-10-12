Κίεβο: Πυροβολισμοί μέσα σε μπαρ έπειτα από παρενόχληση γυναίκας

Άνδρας άνοιξε πυρ μέσα σε μπαρ στο Κίεβο κατά την διάρκεια άγριου καυγά που προκάλεσε η παρενόχληση μιας γυναίκας.

Το επεισόδιο συνέβη πριν περίπου μία εβδομάδα και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε όταν θαμώνας παρενόχλησε μια κοπέλα που διασκέδαζε με τον νεαρό σύντροφό της. Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών έγινε σύντομα έντονη, με τον δράστη να βγάζει όπλο και να πυροβολεί μέσα στο μπαρ.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως παρά τις προσπάθειες της κοπέλας να ηρεμήσει τον σύντροφό της, δεν τα κατάφερε ενώ η ίδια τραυματίστηκε πιο σοβαρά από τα πυρά. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Δείτε το Βίντεο: Προσοχή σκληρές εικόνες

? У Києві чоловік відкрив стрілянину по людях в барі — інцидент стався на Новопечерських Липках



Він почав чіплятися до дівчини, за яку заступився її хлопець. Після цього нападник дістав пістолет і відкрив вогонь. Дівчина намагалася зупинити нападника, але в результаті… pic.twitter.com/wnqrDz2wWe — Breaking News (@breakingUAnews) October 12, 2025

