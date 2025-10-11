Πυροβολισμοί στο βόρειο Λονδίνο: Ένας 17χρονος σε κρίσιμη κατάσταση

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του βόρειου Λονδίνου νωρίτερα σήμερα, όταν ένας 17χρονος δέχτηκε πυρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, με την κατάστασή του να έχει χαρακτηριστεί κρίσιμη.

Όλα συνέβησαν στις 5.04 μ.μ.(τοπική ώρα), όταν η αστυνομία έλαβε κλήση για ένα περιστατικό πυροβολισμών στην οδό High Road, Arnos Grove. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, στο σημείο βρέθηκε ένας 17χρονος με σοβαρά τραύματα, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί της, καθώς οι Αρχές «εργάζονται εντατικά για να εντοπίσουν τους δράστες», σύμφωνα με την Αστυνομικό Catherine Dempster.

