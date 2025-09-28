Μακελειό στο Μίσιγκαν: Δράστης πυροβόλησε και πυρπόλησε εκκλησία μορμόνων - Δύο νεκροί

Σε κατάσταση σοκ η κοινότητα Grand Blanc - Εμβόλισε τον τοίχο της εκκλησίας προτού ανοίξει πυρ αδιακρίτως κατά εκατοντάδων πιστών την ώρα της κυριακάτικης λειτουργίας

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

Μακελειό στο Μίσιγκαν: Δράστης πυροβόλησε και πυρπόλησε εκκλησία μορμόνων - Δύο νεκροί
Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η μικρή πόλη Grand Blanc στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ από το αδιανόητο μακελειό που σημειώθηκε σε εκκλησία μορμόνων καθώς δράστης πυροβόλησε αδιακρίτως και έβαλε φωτιά στο κτίριο, με τουλάχιστον δύο νεκρούς και εννέα τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση, να είναι ο έως τώρα απολογισμός.

Ο δράστης εμβόλισε στον τοίχο της εκκλησίας με ένα φορτηγάκι, προτού ανοίξει πυρ με όπλο και πυρπολήσει το κτίριο κατά τις 11 π.μ. (6 μ.μ. ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το FOX2 Detroit.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον δράστη, ενώ μεγάλη ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην εκκλησία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Grand Blanc, William Renye, δήλωσε ότι ένας 40χρονος άνδρας από το κοντινό προάστιο Burton έριξε το αυτοκίνητό του στην εκκλησία στην οδό McCandlish και στη συνέχεια άνοιξε πυρ εναντίον εκατοντάδων ανθρώπων που προσεύχονταν.

Η εκκλησία στην οποία σημειώθηκε η επίθεση. 

Φόβοι για περισσότερα θύματα

Εκτός από τα θύματα των πυροβολισμών, ο Renye δήλωσε ότι ο ύποπτος έβαλε επίσης φωτιά στην εκκλησία. Ο αρχηγός της αστυνομίας πιστεύει ότι μπορεί να βρεθούν περισσότερα θύματα μέσα στην εκκλησία, μόλις σβήσει η φωτιά και είναι ασφαλές να εισέλθουν.

«Ο δράστης είναι νεκρός, έχουμε πολλά θύματα, ολόκληρη η εκκλησία είναι στις φλόγες», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Genesee, Chris Swanson, μετά το περιστατικό.

Ο μάρτυρας Μπράιαν Τέιλορ είπε ότι οι πιστοί νόμιζαν αρχικά ότι κάποιος είχε χτυπήσει κατά λάθος το κτίριο. Είπε ότι η λειτουργία ξεκίνησε στις 10 το πρωί και ήταν σε εξέλιξη όταν ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος στον τοίχο της εκκλησίας.

μίσιγκαν

Το όχημα του δράστη προσέκρουσε στον τοίχο της εκκλησίας.

«Ακούσαμε ένα μεγάλο, απλά ένα μεγάλο μπαμ», είπε.

Ο Τέιλορ είπε ότι οι πιστοί βγήκαν έξω για να βοηθήσουν, αλλά σύντομα συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν ατύχημα. Ο αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι είδε έναν άνδρα που δεν αναγνώρισε να οδηγεί οπλισμένος με τουφέκι πριν ξεκινήσει η επίθεση.

Καθώς ο Τέιλορ και η σύζυγός του προσπαθούσαν να απομακρυνθούν με το αυτοκίνητό τους, ο ύποπτος πυροβόλησε το όχημά τους, σπάζοντας το παρμπρίζ. Ο Τέιλορ τραυματίστηκε στο χέρι από θραύσματα.

Τραμπ: «Στοχευμένη επίθεση κατά χριστιανών»

Για μια «φρικτή επίθεση» κατά εκκλησίας έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον χριστιανών στις ΗΠΑ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι «η επιδημία βίας στη χώρα μας πρέπει να σταματήσει άμεσα», ενώ σημείωσε ότι πράκτορες του FBI έχουν μεταβεί στο σημείο και παρέχουν υποστήριξη στις πολιτειακές και τοπικές αρχές.

Επίθεση κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας

Η επίθεση δεν έγινε τυχαία τη συγκεκριμένη ώρα, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στο κτίριο και προσεύχονταν ενώ η κυριακάτικη λειτουργία βρισκόταν σε εξέλιξη.

Η εκκλησία εξέδωσε δήλωση μετά το περιστατικό:

«Ένα τραγικό περιστατικό βίας έλαβε χώρα σήμερα σε μια εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Grand Blanc του Μίσιγκαν.

Κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκαν πολλά άτομα. Ζητούμε τη συνεργασία των τοπικών αρχών, καθώς θα γίνονται γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Η εκκλησία βρίσκεται σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές, καθώς η έρευνα συνεχίζεται και λαμβάνουμε ενημερώσεις για την κατάσταση των ατόμων που έχουν πληγεί. Ευχαριστούμε τους διασώστες που βοηθούν τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τις προσευχές και την ανησυχία που εκφράζουν τόσοι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Σε στιγμές θλίψης και αβεβαιότητας, βρίσκουμε δύναμη και παρηγοριά μέσω της πίστης μας στον Ιησού Χριστό. Οι χώροι λατρείας προορίζονται να είναι άσυλα ειρήνης, προσευχής και σύνδεσης. Προσευχόμαστε για ειρήνη και θεραπεία για όλους τους εμπλεκόμενους», ανέφερε η εκκλησία στην ανακοίνωση.

