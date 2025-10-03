Λονδίνο: Μεθυσμένα κορίτσια έστησαν ενέδρα σε 75χρονο και τον σκότωσαν

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινότητα του Λονδίνου, η δολοφονία ενός αβοήθητου ηλικιωμένου από μια ομάδα έφηβων κοριτσιών που του έστησαν ενέδρα και του επιτέθηκαν απρόκλητα στον δρόμο, με την οικογένειά του 75χρονου να ρωτά το δικαστήριο: «Τι είδους γενιά μεγαλώνει στη σημερινή κοινωνία μας;».

Το θύμα, ο Φρέντι Ριβέρο, περιγράφεται ως «ο πιο ευγενικός άνθρωπος που μπορεί να συναντήσει κανείς», ένας πιστός βουδιστής που απλώς προσπαθούσε να γυρίσει στο σπίτι του όταν του επιτέθηκαν τα τρία κορίτσια.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στις 27 Φεβρουαρίου του 2025, όταν ο 75χρονος Φρέντι Ριβέρο προσπαθούσε να γυρίσει σπίτι του από μια έξοδο. Φτάνοντας σε μια στάση λεωφορείου στο Islington, βόρεια του Λονδίνου, ο κ. Ριβέρο βρέθηκε αντιμέτωπος με τρία κορίτσια, τα οποία τον είχαν στριμώξει στην άκρη του δρόμου, με τον 75χρονο να ζητούσε επανειλημμένα να τον αφήσουν ήσυχο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ωστόσο, τα κορίτσια, ηλικίας 14, 16 και 17 ετών, αρνήθηκαν να υποχωρήσουν. Κάμερες κλειστού κυκλώματος έδειξαν ότι οι ανήλικες κοπέλες κλωτσούσαν και έσπρωχναν τον κ. Ριβέρο, ο οποίος τους ρωτούσε ήρεμα: «Τι πρόβλημα υπάρχει, κορίτσια;»

Μία από τις κοπέλες πήρε τα γυαλιά του ανυπεράσπιστου κ. Ριβέρο, ενώ μια άλλη τραβούσε βίντεο το περιστατικό με το κινητό της. Η τρίτη κοπέλα, η μεγαλύτερη από τις τρεις, χτύπησε τότε το θύμα, αφήνοντάς το ξαπλωμένο στο έδαφος σε μια λίμνη από το ίδιο του το αίμα. Ο 75χρονος πέθανε την επόμενη μέρα στο νοσοκομείο.

Οι δύο μικρότερες κοπέλες, που είναι αδελφές, προσπάθησαν να ρίξουν το φταίξιμο στην μεγαλύτερη κοπέλα, ενώ ισχυρίστηκαν ότι ο 75χρονος ήταν εκείνος που τις προσέγγισε. Συνελήφθησαν και αργότερα ομολόγησαν τις πράξεις τους. Τα τρία κορίτσια δεν έχουν ονομαστεί λόγω της ηλικίας τους.

«Ήταν ένας άρρωστος, ηλικιωμένος άνθρωπος που δεν θα έβλαπτε ποτέ κανέναν»

Η κόρη του κ. Ριβέρο, μιλώντας στο δικαστήριο σήμερα είπε ότι, δεν θα συγχωρήσει ποτέ τα τρία κορίτσια για τη βίαια δολοφονία του πατέρα της, ενώ έθεσε κάποια ερωτήματα σχετικά με το γιατί οι κοπέλες - οι οποίες φέρεται να είχαν καταναλώσει μισό μπουκάλι βότκα πριν από την επίθεση - κατέφυγαν στη βία.

Η γυναίκα, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί και κατέθεσε πίσω από ένα παραβάν για να μην την δουν οι κατηγορούμενες, δήλωσε κατά την ακροαματική διαδικασία στο Old Bailey: «Επιτέθηκαν στον πατέρα μου στις 11.30 μ.μ. το βράδυ. Η ερώτησή μου είναι: πώς είναι δυνατόν κορίτσια της ηλικίας τους να βρίσκονται έξω εκείνη την ώρα; Τι τις οδηγεί στη βία; Τι είδους γενιά μεγαλώνει στη σημερινή κοινωνία μας ως αποτέλεσμα όλων αυτών; Θα έπρεπε να ζούμε σε μια κοινωνία όπου μπορούμε να συζητάμε και να διαφωνούμε χωρίς να καταφεύγουμε στη βία».

Και συνέχισε: «Δεν θα συγχωρήσω ποτέ αυτές τις τρεις κοπέλες που σκότωσαν τον πατέρα μου με τέτοια σκληρότητα και τέτοια κακία. Ήταν ένας άρρωστος, ηλικιωμένος άνθρωπος που δεν θα έβλαπτε ποτέ κανέναν. Ο θάνατός του κάνει το έγκλημα ανεπανόρθωτο».

Το θύμα της βίαιης δολοφονίας, ο 75χρονος Φρέντι Ριβέρο Daily Mail

Η κόρη του κ. Ριβέρο είπε ότι ο πατέρας της είχε πολλά προβλήματα υγείας, ενώ έκανε και χημοθεραπείες για καρκίνο.

«Ήταν ένας ευγενικός κύριος, που αγαπούσε το σκάκι, τα ζώα, την κηπουρική και τη μουσική, όπως οι Queen. Ήταν ο πιο καλός άνθρωπος που θα μπορούσατε να συναντήσετε, που δεν θα ενοχλούσε ποτέ κανέναν. Ζούσε μια ευσεβή οικογενειακή ζωή, δούλευε όλη του τη ζωή και ασχολούνταν με τις δικές του υποθέσεις. Το μόνο που ήθελε ο πατέρας μου ήταν να πάει σπίτι και ικέτευσε τους δολοφόνους του να τον αφήσουν ήσυχο. Η άμεση αντίδρασή του ήταν να κάνει το σημάδι της ειρήνης».

Το δικαστήριο άκουσε ότι τα κορίτσια έφυγαν από τον τόπο του εγκλήματος πριν φτάσει η αστυνομία, ενώ συνελήφθησαν σε διαφορετικές τοποθεσίες η καθεμία.

Η μια από τις κοπέλες, η 16χρονη, προσπάθησε να ρίξει το φταίξιμο στον κ. Ριβέρο, λέγοντας στην αστυνομία: «Θα είμαι ειλικρινής, είναι δικό του λάθος, αυτός το ξεκίνησε, (η μεγαλύτερη κοπέλα) τον έσπρωξε και εκείνος έχασε την ισορροπία του και έπεσε». Η κοπέλα, που είναι γνώριμη στις Αρχές για παλαιότερες υποθέσεις ξυλοδαρμού, πρόσθεσε: «Η πρόθεσή μου για τη νέα χρονιά ήταν να μην συλληφθώ φέτος, αλλά ήδη το έκανα, και δεν είναι καν Μάρτιος».

Η μικρότερη αδελφή είπε στη συνέχεια στην αστυνομία κατά τη σύλληψή της: «Δεν ήμουν εγώ. Σας υπόσχομαι ότι ξέρω ποιος ήταν, ήταν η φίλη της αδελφής μου».

Η μεγαλύτερη κόρη, που έριξε τη γροθιά που έριξε κάτω τον κ. Ριβέρο, κατέθεσε σε έναν αστυνομικό ότι: «Απλά βοηθούσα τους φίλους μου, με έσπρωχνε και τον χτύπησα, είναι ζωντανός;».

Η εισαγγελέας Louise Oakley είπε ότι ο κ. Ριβέρο ήταν ένα αθώο θύμα που δεν έκανε τίποτα για να προκαλέσει την επίθεση.

«Δεν ήταν εκείνος που έκανε την επίθεση, δεν ξεκίνησε το περιστατικό, δεν έκανε τίποτα ανάρμοστο. Προσπαθούσε συνεχώς να ξεφύγει από τις κοπέλες, αλλά αυτές συνέχιζαν να τον ακολουθούν. Ήταν ένας ηλικιωμένος άνδρας, μόνος του, που απλά ήθελε να πάει στο σπίτι του. Η βία και η ταπείνωση που του επέβαλαν ήταν αδικαιολόγητες», τόνισε η κ. Oakley.

