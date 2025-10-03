Λονδίνο: Μεθυσμένα κορίτσια έστησαν ενέδρα σε 75χρονο και τον σκότωσαν

Το θύμα, ο 75χρονος Φρέντι Ριβέρο, περιγράφεται ως «ο πιο ευγενικός άνθρωπος που μπορεί να συναντήσει κανείς», ένας πιστός βουδιστής που απλώς προσπαθούσε να γυρίσει στο σπίτι του όταν του επιτέθηκαν τα τρία κορίτσια

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Λονδίνο: Μεθυσμένα κορίτσια έστησαν ενέδρα σε 75χρονο και τον σκότωσαν

Το θύμα της βίαιης δολοφονίας, ο 75χρονος Φρέντι Ριβέρο

Daily Mail
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινότητα του Λονδίνου, η δολοφονία ενός αβοήθητου ηλικιωμένου από μια ομάδα έφηβων κοριτσιών που του έστησαν ενέδρα και του επιτέθηκαν απρόκλητα στον δρόμο, με την οικογένειά του 75χρονου να ρωτά το δικαστήριο: «Τι είδους γενιά μεγαλώνει στη σημερινή κοινωνία μας;».

Το θύμα, ο Φρέντι Ριβέρο, περιγράφεται ως «ο πιο ευγενικός άνθρωπος που μπορεί να συναντήσει κανείς», ένας πιστός βουδιστής που απλώς προσπαθούσε να γυρίσει στο σπίτι του όταν του επιτέθηκαν τα τρία κορίτσια.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στις 27 Φεβρουαρίου του 2025, όταν ο 75χρονος Φρέντι Ριβέρο προσπαθούσε να γυρίσει σπίτι του από μια έξοδο. Φτάνοντας σε μια στάση λεωφορείου στο Islington, βόρεια του Λονδίνου, ο κ. Ριβέρο βρέθηκε αντιμέτωπος με τρία κορίτσια, τα οποία τον είχαν στριμώξει στην άκρη του δρόμου, με τον 75χρονο να ζητούσε επανειλημμένα να τον αφήσουν ήσυχο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ωστόσο, τα κορίτσια, ηλικίας 14, 16 και 17 ετών, αρνήθηκαν να υποχωρήσουν. Κάμερες κλειστού κυκλώματος έδειξαν ότι οι ανήλικες κοπέλες κλωτσούσαν και έσπρωχναν τον κ. Ριβέρο, ο οποίος τους ρωτούσε ήρεμα: «Τι πρόβλημα υπάρχει, κορίτσια;»

Μία από τις κοπέλες πήρε τα γυαλιά του ανυπεράσπιστου κ. Ριβέρο, ενώ μια άλλη τραβούσε βίντεο το περιστατικό με το κινητό της. Η τρίτη κοπέλα, η μεγαλύτερη από τις τρεις, χτύπησε τότε το θύμα, αφήνοντάς το ξαπλωμένο στο έδαφος σε μια λίμνη από το ίδιο του το αίμα. Ο 75χρονος πέθανε την επόμενη μέρα στο νοσοκομείο.

CCTV - Δολοφονία - Rivero

Η τρίτη κοπέλα, η μεγαλύτερη από τις τρεις, χτύπησε τότε το θύμα, αφήνοντάς το ξαπλωμένο στο έδαφος σε μια λίμνη από το ίδιο του το αίμα

Daily Mail

Οι δύο μικρότερες κοπέλες, που είναι αδελφές, προσπάθησαν να ρίξουν το φταίξιμο στην μεγαλύτερη κοπέλα, ενώ ισχυρίστηκαν ότι ο 75χρονος ήταν εκείνος που τις προσέγγισε. Συνελήφθησαν και αργότερα ομολόγησαν τις πράξεις τους. Τα τρία κορίτσια δεν έχουν ονομαστεί λόγω της ηλικίας τους.

«Ήταν ένας άρρωστος, ηλικιωμένος άνθρωπος που δεν θα έβλαπτε ποτέ κανέναν»

Η κόρη του κ. Ριβέρο, μιλώντας στο δικαστήριο σήμερα είπε ότι, δεν θα συγχωρήσει ποτέ τα τρία κορίτσια για τη βίαια δολοφονία του πατέρα της, ενώ έθεσε κάποια ερωτήματα σχετικά με το γιατί οι κοπέλες - οι οποίες φέρεται να είχαν καταναλώσει μισό μπουκάλι βότκα πριν από την επίθεση - κατέφυγαν στη βία.

Η γυναίκα, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί και κατέθεσε πίσω από ένα παραβάν για να μην την δουν οι κατηγορούμενες, δήλωσε κατά την ακροαματική διαδικασία στο Old Bailey: «Επιτέθηκαν στον πατέρα μου στις 11.30 μ.μ. το βράδυ. Η ερώτησή μου είναι: πώς είναι δυνατόν κορίτσια της ηλικίας τους να βρίσκονται έξω εκείνη την ώρα; Τι τις οδηγεί στη βία; Τι είδους γενιά μεγαλώνει στη σημερινή κοινωνία μας ως αποτέλεσμα όλων αυτών; Θα έπρεπε να ζούμε σε μια κοινωνία όπου μπορούμε να συζητάμε και να διαφωνούμε χωρίς να καταφεύγουμε στη βία».

Και συνέχισε: «Δεν θα συγχωρήσω ποτέ αυτές τις τρεις κοπέλες που σκότωσαν τον πατέρα μου με τέτοια σκληρότητα και τέτοια κακία. Ήταν ένας άρρωστος, ηλικιωμένος άνθρωπος που δεν θα έβλαπτε ποτέ κανέναν. Ο θάνατός του κάνει το έγκλημα ανεπανόρθωτο».

Φρέντι Ριβέρο - Δολοφονία

Το θύμα της βίαιης δολοφονίας, ο 75χρονος Φρέντι Ριβέρο

Daily Mail

Η κόρη του κ. Ριβέρο είπε ότι ο πατέρας της είχε πολλά προβλήματα υγείας, ενώ έκανε και χημοθεραπείες για καρκίνο.

«Ήταν ένας ευγενικός κύριος, που αγαπούσε το σκάκι, τα ζώα, την κηπουρική και τη μουσική, όπως οι Queen. Ήταν ο πιο καλός άνθρωπος που θα μπορούσατε να συναντήσετε, που δεν θα ενοχλούσε ποτέ κανέναν. Ζούσε μια ευσεβή οικογενειακή ζωή, δούλευε όλη του τη ζωή και ασχολούνταν με τις δικές του υποθέσεις. Το μόνο που ήθελε ο πατέρας μου ήταν να πάει σπίτι και ικέτευσε τους δολοφόνους του να τον αφήσουν ήσυχο. Η άμεση αντίδρασή του ήταν να κάνει το σημάδι της ειρήνης».

Το δικαστήριο άκουσε ότι τα κορίτσια έφυγαν από τον τόπο του εγκλήματος πριν φτάσει η αστυνομία, ενώ συνελήφθησαν σε διαφορετικές τοποθεσίες η καθεμία.

Η μια από τις κοπέλες, η 16χρονη, προσπάθησε να ρίξει το φταίξιμο στον κ. Ριβέρο, λέγοντας στην αστυνομία: «Θα είμαι ειλικρινής, είναι δικό του λάθος, αυτός το ξεκίνησε, (η μεγαλύτερη κοπέλα) τον έσπρωξε και εκείνος έχασε την ισορροπία του και έπεσε». Η κοπέλα, που είναι γνώριμη στις Αρχές για παλαιότερες υποθέσεις ξυλοδαρμού, πρόσθεσε: «Η πρόθεσή μου για τη νέα χρονιά ήταν να μην συλληφθώ φέτος, αλλά ήδη το έκανα, και δεν είναι καν Μάρτιος».

Η μικρότερη αδελφή είπε στη συνέχεια στην αστυνομία κατά τη σύλληψή της: «Δεν ήμουν εγώ. Σας υπόσχομαι ότι ξέρω ποιος ήταν, ήταν η φίλη της αδελφής μου».

Η μεγαλύτερη κόρη, που έριξε τη γροθιά που έριξε κάτω τον κ. Ριβέρο, κατέθεσε σε έναν αστυνομικό ότι: «Απλά βοηθούσα τους φίλους μου, με έσπρωχνε και τον χτύπησα, είναι ζωντανός;».

Η εισαγγελέας Louise Oakley είπε ότι ο κ. Ριβέρο ήταν ένα αθώο θύμα που δεν έκανε τίποτα για να προκαλέσει την επίθεση.

«Δεν ήταν εκείνος που έκανε την επίθεση, δεν ξεκίνησε το περιστατικό, δεν έκανε τίποτα ανάρμοστο. Προσπαθούσε συνεχώς να ξεφύγει από τις κοπέλες, αλλά αυτές συνέχιζαν να τον ακολουθούν. Ήταν ένας ηλικιωμένος άνδρας, μόνος του, που απλά ήθελε να πάει στο σπίτι του. Η βία και η ταπείνωση που του επέβαλαν ήταν αδικαιολόγητες», τόνισε η κ. Oakley.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα: Στην αποστολή ο Όσμαν

20:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο – Η πρόγνωση για όλη τη χώρα

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νεκρός ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν σε επίθεση drone

20:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 23χρονος influencer έχασε τη ζωή του αφού έπεσε από βουνό στο Εθνικό Πάρκο Γιόσεμιτι

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Οδηγός τραυμάτισε μοτοσικλετιστή με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στη Βουλγαρία: Τρεις νεκροί σε θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας - Βίντεο

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σφοδρή χαλαζόπτωση τάραξε μέχρι και τη θάλασσα στην Αλόννησο

20:04LIFESTYLE

Ο ΣΚΑΪ ψηφίζει σάτιρα και γέλιο – Η νέα εκπομπή μετά την Τατιάνα, η Νεφέλη Μεγκ και ο Φάνης Λαμπρόπουλος

19:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροιζήνα: «Στη φάκα» δύο νεαροί που προσπάθησαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένες παριστάνοντας υπαλλήλους της ΔΕΗ

19:58LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Αγωνία για το πρώην μοντέλο - Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Φονική επίθεση κατά σκάφους καρτέλ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ - Τέσσερις νεκροί - Βίντεο

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όταν ο Μητσοτάκης σχολίασε την κόμμωση του Χατζηδάκη

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: «Ο Πάνος Ρούτσι ήθελε να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή»

19:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αθήνα για την τουρκική μαφία

19:50Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ελληνοτουρκικά: Σε εγρήγορρη για το ενδεχόμενο τα ήρεμα νερά να γίνουν «φουρτουνιασμένα»

19:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Νάσος Γκαβέλας: Η κούρσα που του χάρισε το δεύτερο σερί χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Μεθυσμένα κορίτσια έστησαν ενέδρα σε 75χρονο και τον σκότωσαν - Βιντεοσκοπούσαν την δολοφονία με τα κινητά τους

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Έπεσε το πρώτο χιόνι στη Σαμαρίνα – Εγκλωβισμένοι στα βουνά οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι

19:41LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

19:58LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Αγωνία για το πρώην μοντέλο - Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Μεθυσμένα κορίτσια έστησαν ενέδρα σε 75χρονο και τον σκότωσαν - Βιντεοσκοπούσαν την δολοφονία με τα κινητά τους

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μπέρδεψαν τις εγκύους! Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: «Ο Πάνος Ρούτσι ήθελε να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή»

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

18:38LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη: «Ο ένας κρατούσε μαχαίρι και άλλος ξύλο», λέει το ζευγάρι τραγουδιστών που δέχθηκε επίθεση

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Οδηγός τραυμάτισε μοτοσικλετιστή με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

19:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Νιώτη: «Το φως της θα μείνει για πάντα ζωντανό», λέει η μητέρα της 17χρονης που σκοτώθηκε

17:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δροσιά: Βίντεο σοκ από την απόπειρα δολοφονίας - «Γιατί με πυροβολείς, μη...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ