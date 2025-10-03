Βρετανία: Ισόβια κάθειρξη σε παππού και γιαγιά για τη δολοφονία του 2χρονου εγγονού τους

Ο 2χρονος Ίθαν Άιβς-Γρίφιθς ήταν επικίνδυνα αφυδατωμένος, σοβαρά υποσιτισμένος και είχε 40 ορατούς μώλωπες ή σημάδια όταν κατέρρευσε με καταστροφικό τραύμα στο κεφάλι στο σπίτι των παππούδων του στο Flintshire της Ουαλίας στις 14 Αυγούστου 2021.

Βρετανία: Ισόβια κάθειρξη σε παππού και γιαγιά για τη δολοφονία του 2χρονου εγγονού τους

Το ζευγάρι καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του 2χρονου εγγονού τους. 

North Wales Police
Σε ισόβια για τη δολοφονία του 2χρονου εγγονού τους καταδικάστηκε ένα ζευγάρι στη Βρετανία, με τη μητέρα του παιδιού να λαμβάνει και αυτή ποινή κάθειρξης 12 ετών καθώς επέτρεψε την κακοποίηση του παιδιού να συμβεί.

Ο 47χρονος Μάικλ Άιβς και η 46χρονη Κέρι Άιβς κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία και την κακοποίηση προς παιδί τον Ιούλιο, μετά από δίκη στο δικαστήριο στο Mold της βόρειας Ουαλίας.

Την Παρασκευή (03/10) καταδικάστηκαν σε ελάχιστη ποινή φυλάκισης 23 ετών και 17 ετών αντίστοιχα, σύμφωνα με το Sky News.

Ο 2χρονος Ίθαν Άιβς-Γρίφιθς ήταν επικίνδυνα αφυδατωμένος, σοβαρά υποσιτισμένος και είχε 40 ορατούς μώλωπες ή σημάδια όταν κατέρρευσε με καταστροφικό τραύμα στο κεφάλι στο σπίτι των παππούδων του στο Flintshire της Ουαλίας στις 14 Αυγούστου 2021.

Ο 2χρονος Ίθαν-Άιβς-Γκρίφιθς πέθανε από τραύμα στο κεφάλι.

Η 28χρονη μητέρα του Ίθαν, Σάνον Άιβς, η οποία έμενε με τον γιο της στο σπίτι των γονιών της, κρίθηκε ένοχη για την πρόκληση ή ότι επέτρεψε τον θάνατό του και για κακοποίηση παιδιού. Της επιβλήθηκε ποινή 12 ετών.

«Σαν σάκο σκουπιδιών»

Το δικαστήριο άκουσε ότι ο Ίθαν αναγκάστηκε να σταθεί με τα χέρια του στο κεφάλι ως τιμωρία όταν συμπεριφερόταν άσχημα.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης έδειξε τον Μάικλ Άιβς να τραβάει τον εγγονό του από το πάνω μέρος του χεριού του με έναν τρόπο που η εισαγγελέας Κάρολαϊν Ρις περιέγραψε «σαν ο Ίθαν να ήταν απλώς ένας σάκος σκουπιδιών που έπρεπε να πεταχτεί».

Το βίντεο, που τραβήχτηκε από τον πίσω κήπο του σπιτιού της οικογένειας, έδειχνε τον Ίθαν να φαίνεται ασταθής σε ένα τραμπολίνο ή να ξαπλώνει, ενώ τα άλλα παιδιά πηδούσαν.

Η 28χρονη μητέρα του Ίθαν, Σάνον Άιβς, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 12 ετών.

Ο παππούς εθεάθη να στρέφει έναν σωλήνα ποτίσματος προς το μέρος του, να τοποθετεί τα χέρια του μικρού παιδιού στο κεφάλι του και να κάνει νόημα σε ένα άλλο παιδί να τον χτυπήσει.

Αφού είδε το βίντεο στο δικαστήριο, ο Μάικλ Άιβς είπε ότι ένιωθε «ντροπή» και παραδέχτηκε ότι ήταν σκληρός, αλλά αρνήθηκε ότι κακομεταχειριζόταν τον εγγονό του με άλλους τρόπους.

Είπε ότι η κόρη του ήταν «οξύθυμη» και χτυπούσε τον Ίθαν μερικές φορές την ημέρα, αλλά η μητέρα του 2χρονου αγοριού ισχυρίστηκε ότι οι γονείς της ήταν «φρικτοί» και την κακομεταχειρίζονταν όταν ήταν παιδί.

Ο παπππούς και η γιαγιά του Ίθαν βρισκόταν στο σαλόνι με τον εγγονό τους τη στιγμή που κατέρρευσε, ενώ η μητέρα του μιλούσε στο τηλέφωνο στον επάνω όροφο.

Νεκρός από τραυματισμό στο κεφάλι

Το ζευγάρι είπε στην ένορκη επιτροπή ότι «τίποτα» δεν είχε συμβεί στο μικρό παιδί πριν λιποθυμήσει, καθώς έβλεπαν τηλεόραση.

Η Κέρι Άιβς είπε ότι κάλεσε αμέσως την κόρη της να κατέβει κάτω, αλλά το δικαστήριο άκουσε ότι πέρασαν 18 λεπτά πριν καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο Ίθαν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Countess of Chester και αργότερα στο παιδικό νοσοκομείο Alder Hey στο Λίβερπουλ, όπου πέθανε δύο ημέρες αργότερα.

Διαπιστώθηκε ότι είχε τραύματα στην κοιλιά που πιθανόν προκλήθηκαν από χτυπήματα τις ημέρες πριν από την κατάρρευσή του, καθώς και μώλωπες που ταιριάζουν με σημάδια από πιασίματα στο πόδι και το πρόσωπό του.

Οι ειδικοί δήλωσαν ότι ο Ίθαν θα είχε πεθάνει από αφυδάτωση μέσα σε λίγες ημέρες αν δεν είχε υποστεί τον τραυματισμό στο κεφάλι και ότι τη στιγμή του θανάτου του ζύγιζε μόλις 10 κιλά.

Ο θανατηφόρος τραυματισμός στο κεφάλι του φέρεται να προκλήθηκε από σκόπιμη βία ή κούνημα και συνέβη τη στιγμή ή λίγα λεπτά προτού καταρρεύσει.

*Με πληροφορίες από Sky News

