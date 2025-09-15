Βρετανία: Σε 14 χρόνια φυλάκιση για τη δολοφονία του μωρού τους καταδικάστηκαν Marten και Gordon

Η φυγάς αριστοκράτισσα Constance Marten και ο εραστής της Mark Gordon καταδικάστηκαν σήμερα σε 14 χρόνια φυλάκιση, αφού κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του μωρού τους.

Η εκατομμυριούχος και ο φίλος της εξαφανίστηκαν μαζί με την κόρη τους για να αποτρέψουν την ανάθεσή της σε ίδρυμα, προκαλώντας ένα πανεθνικό ανθρωποκυνηγητό που κόστισε στους Βρετανούς φορολογούμενους 1,2 εκατομμυρία λίρες, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Τα άλλα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού είχαν ήδη τεθεί υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών για να τα προστατεύσουν από τον κίνδυνο, πριν οι δύο γονείς διαφύγουν από τις αρχές με το πέμπτο τους μωρό, τη Βικτώρια, και καταλήξουν να ζουν σε κατασκήνωση μέσα στο κρύο του χειμώνα.

Η 38χρονη Marten εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο Old Bailey φορώντας μαύρο σακάκι και πράσινο κασκόλ, με τα μαλλιά της πλεγμένα σε κοτσίδες. Ο 51χρονος Gordon εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας μπλε πουκάμισο και σκούρο κάλυμμα στο κεφάλι.

Πριν από την έκδοση της ποινής, το ζευγάρι επιπλήχθηκε από τον δικαστή για «πλήρη έλλειψη σεβασμού», αφού τους είδαν να ανταλλάσσουν σημειώματα.

Τον Ιούλιο καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, κακοποίηση παιδιού, απόκρυψη γέννησης παιδιού και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης σε μια εξαιρετική υπόθεση που διήρκεσε δύο χρόνια και κόστισε συνολικά στους φορολογούμενους περίπου 2,8 εκατομμύρια λίρες.

Το συγκλονιστικό ιστορικό της εκατομμυρίων λιρών υπόθεσης

Σε μια άνευ προηγουμένου υπόθεση που συγκλόνισε τη Βρετανία, το ζευγάρι έφυγε με το μωρό τους σε μια προσπάθεια που περιγράφηκε ως «απελπιστικά εγωιστική» για να αποτρέψουν την ανάθεσή του σε ίδρυμα, αφού τα τέσσερα προηγούμενα παιδιά τους είχαν αφαιρεθεί από κοινωνικούς λειτουργούς που φοβούνταν ότι θα υποστούν βλάβη.

Η Scotland Yard ξεκίνησε τότε ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό, ξοδεύοντας περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια λίρες για να κυνηγήσει το ζευγάρι σε όλη τη χώρα, αφού ανακάλυψε έναν πλακούντα στο αυτοκίνητό τους, όταν αυτό εξερράγη σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Μάντσεστερ στις 5 Ιανουαρίου 2023.

Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί κυνήγησαν το ζευγάρι καθώς διέφευγαν με ταξί, διανύοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα σε όλη τη χώρα, από το Μπόλτον στο Λίβερπουλ, στο Χάριτς του Έσσεξ, και στη συνέχεια στο Ανατολικό Λονδίνο, πριν καταλήξουν να κατασκηνώσουν στα Σάουθ Ντάουνς, σε πολικές θερμοκρασίες.

Μια ημέρα αργότερα, όταν η Βικτώρια πέθανε στην πρόχειρη, παγωμένη σκηνή τους, οι γονείς πέταξαν το μωρό τους σε μια λερωμένη πάνα μέσα σε μια τσάντα Lidl.

Πέντε αστυνομικές υπηρεσίες από ολόκληρη τη Βρετανία συμμετείχαν στην αναζήτηση τους, με την αστυνομία να αφιερώνει 1.000 ώρες εργασίας αστυνομικών με κόστος 500.000 λίρες μόνο για να βρει τη σορό του παιδιού, καθώς το ζευγάρι αρνήθηκε να συνεργαστεί όταν συνελήφθη κοντά στο Μπράιτον μετά από σχεδόν δύο μήνες φυγής.

Η αστυνομία σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε ότι η εκατομμυριούχος αριστοκράτισσα είχε κρύψει το πτώμα του παιδιού της κάτω από ένα άδειο κουτί μπύρας και μια συσκευασία σάντουιτς σε ένα εγκαταλελειμμένο υπόστεγο.

Την υπερασπίστηκε η μητέρα της

Πριν από την έκδοση της ποινής, η μητέρα της Marten αποτίμησε σήμερα στο δικαστήριο την αποφασιστικότητα της «θαρραλέας» κόρης της να παλέψει για το μωρό της.

Σε δήλωσή της στο Old Bailey, η Virginie De Selliers είπε ότι η «περιπετειώδης» μικρή της κόρη μεγάλωσε και έγινε μια «ζωηρή» γυναίκα.

«Ως μητέρα της, την είδα να μεγαλώνει από ένα περίεργο και ζωηρό κοριτσάκι σε μια αποφασιστική νεαρή γυναίκα, πάντα έτοιμη για περιπέτεια», είπε.

«Είχε ένα ζωηρό πνεύμα και έναν ντροπαλό τρόπο να υπερασπίζεται αυτά που πίστευε. Είχε αποφασιστικότητα και θάρρος. Στο σχολείο ήταν πιστή στους φίλους της, οι οποίοι την υποστήριζαν σταθερά για την αφοσίωση και την καλοσύνη της.»

«Παράλληλα με τη δύναμή της, είχε και μια ευαισθησία στη φύση της. Παρά τη λαμπρότητα και τη γενναιότητά της, συχνά αμφισβητούσε τον εαυτό της», είπε.

«Αγωνιζόταν με την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή της. Αλλά η αφοσίωση και το πάθος της για τους άλλους ήταν ακλόνητα. Με τρόμαξε ο τρόπος με τον οποίο την παρουσίασαν το δικαστήριο και οι εφημερίδες. Η σκληρότητα των χαρακτηρισμών που χρησιμοποιήθηκαν δεν αντανακλά την εικόνα που έχω στη μνήμη μου.

Αυτό που ξέρω είναι ότι έδειξε απόλυτη αποφασιστικότητα όταν επρόκειτο να παλέψει για τα παιδιά της και τη Βικτόρια. Ειλικρινά ελπίζω ότι, όταν θα εξετάσουν το μέλλον της, το θάρρος, η αφοσίωση και το βαθύ αίσθημα δικαιοσύνης που την χαρακτήριζαν δεν θα αγνοηθούν».

Καθώς διαβάζονταν η δήλωση, η Μάρτεν κοίταζε μπροστά της, αρνούμενη να αναγνωρίσει τη μητέρα της που καθόταν και παρακολουθούσε από την αίθουσα του δικαστηρίου.

1,6 εκατομμύρια λίρες δικαστικών εξόδων

Κατά τη διάρκεια της δίκης απαιτήθηκε η επιστράτευση επιπλέον προσωπικού ασφαλείας για να χωρίσει το ζευγάρι, αφού οι δύο τους άρχισαν να συνομιλούν μόλις ο Gordon έφτασε στο δικαστήριο.

Ο δικαστής Μαρκ Λούκραφτ επέπληξε το ζευγάρι τρεις φορές, προειδοποιώντας ότι θα τους απομάκρυνε από το δικαστήριο αν συνέχιζαν να ανταλλάσσουν σημειώματα.

Στο τέλος μιας δίωξης που κόστισε περίπου 1,6 εκατομμύρια λίρες σε δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων, αποκαλύφθηκε ότι ο Gordon είναι ένας «κοινωνιοπαθής» βιαστής, του οποίου τα σαδιστικά εγκλήματα έχουν συγκριθεί με αυτά του Αμερικανού κατά συρροή δολοφόνου Τεντ Μπάντι.

Ωστόσο, σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με το παρελθόν του Gordon και τη συμπεριφορά του προς τα προηγούμενα παιδιά του δεν παρουσιάστηκαν στους ενόρκους, αναφέρει η Daily Mail.

Το βίαιο ιστορικό του Gordon

Ενώ ο πατέρας της Marten ήταν υπηρέτης της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ και η γιαγιά της ήταν συμπαίκτρια της πριγκίπισσας Μάργκαρετ, το παρελθόν του εραστή της δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετικό.

Οι ειδικοί έχουν περιγράψει τον 50χρονο Gordon ως έναν κοινωνιοπαθή σεξουαλικό εγκληματία που θεωρείται τόσο επικίνδυνος, ώστε οι ειδικοί συνέκριναν τα σαδιστικά του εγκλήματα με αυτά του Αμερικανού κατά συρροή δολοφόνου Τεντ Μπάντι ή του Αυστραλοαμερικανού κατά συρροή δολοφόνου Christopher Wilder.

Εθισμένος στη βίαιη πορνογραφία, ο Γκόρντον ήταν μόλις 14 ετών όταν βίασε μια γυναίκα με μαχαίρι το 1989, αφού εισέβαλε στο σπίτι της οπλισμένος με μαχαίρια και ψαλίδια κήπου, λέγοντάς της: «Μην φωνάξεις, αλλιώς θα σκοτώσω τα παιδιά σου».

Ο Franklin Nooe, διευθυντής θεραπείας μιας κλινικής για θύματα σεξουαλικής βίας που παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη στο πρώτο θύμα του Gordon, περιέγραψε τον Gordon ως έναν ψυχοπαθή της ίδιας κατηγορίας με τον Ted Bundy: «Αυτοί είναι το 5% των βιαστών, οι Ted Bundys, οι Wilders, που προφανώς το απολαμβάνουν. Είναι κάτι που τους τροφοδοτεί».

Μέσα σε τρεις εβδομάδες από την επίθεση στη Φλόριντα, όπου ζούσε ο Gordon εκείνη την εποχή, διέρρηξε το σπίτι μιας δεύτερης γυναίκας οπλισμένος με ένα σετ μαχαιριών.

Αλλά καθώς έμπαινε κρυφά στο υπνοδωμάτιό της, τοποθετώντας δύο μαχαίρια 7 ιντσών έξω από την πόρτα, ο Gordon ξαφνιάστηκε όταν βρήκε τον σύζυγό της στο σπίτι.

Ο Gordon τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα φτυάρι πριν φύγει πανικόβλητος.

Όταν καταδικάστηκε και για τις δύο επιθέσεις, το θύμα βιασμού παρακάλεσε τον δικαστή να μην τον αφήσει ποτέ ελεύθερο, λέγοντας: «Σας ζητώ να βεβαιωθείτε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα έχει την ευκαιρία να καταστρέψει άλλες ζωές.

Κάποιος που είναι ικανός να κάνει κάτι τέτοιο, μια σκληρή και υπολογισμένη πράξη σε αυτή την ηλικία, δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Θα προκαλέσει μόνο περισσότερο κακό στην κοινωνία».

Ο Gordon καταδικάστηκε σε 40 χρόνια φυλάκισης, εκτίοντας τα μισά πριν απελαθεί πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Απέκρυψε τα εγκλήματα από τη Marten

Ωστόσο, έκρυψε το φρικτό ποινικό του ιστορικό από τη Marten όταν συναντήθηκαν το 2016, κρατώντας το μυστικό μέχρις ότου παντρεύτηκαν πνευματικά στο Περού και απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.

Μόνο όταν επιτέθηκε σε δύο αστυνομικούς στο νοσοκομείο, μετά τη γέννηση του παιδιού της με ψευδώνυμο, η Marten έμαθε ότι ήταν ένας βίαιος βιαστής που θεωρούνταν «υψηλού κινδύνου» για υποτροπή.

Ο Gordon επιτέθηκε αργότερα στη Marten όταν ήταν έγκυος στο τρίτο τους παιδί, πετώντας την από το παράθυρο του διαμερίσματός τους, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 5,5 μέτρων στο έδαφος, χτυπώντας ένα αυτοκίνητο στην πτώση της.

Καθώς αυτή βρισκόταν στο έδαφος ουρλιάζοντας από τον πόνο, με σπασμένο σπλήνα και εσωτερική αιμορραγία που έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή της και του αγέννητου παιδιού της, ο Gordon δεν κάλεσε ασθενοφόρο και προσπάθησε να καθυστερήσει τους παραϊατρικούς που ειδοποιήθηκαν από γείτονες.

Η Marten πέρασε τις επόμενες οκτώ ημέρες στο νοσοκομείο αναρρώνοντας από την εγχείρηση, αλλά ο Gordon απαίτησε να πάρει εξιτήριο παρά τις προειδοποιήσεις των γιατρών ότι αυτό θα έθετε τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σε κίνδυνο τα παιδιά του ζευγαριού

Η ενδοοικογενειακή βία ήταν ο καταλύτης για έναν δικαστή οικογενειακού δικαστηρίου να αποφασίσει ότι τα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά τους πρέπει να τεθούν υπό τη φροντίδα των κοινωνικών υπηρεσιών για την προστασία τους από έναν «βίαιο σεξουαλικό εγκληματία» του οποίου οι πράξεις «έθεσαν τη ζωή της και τη ζωή του αγέννητου παιδιού τους σε σοβαρό κίνδυνο».

Δύο χρόνια πριν από το θάνατο της Βικτώρια, η δικαστής Madeleine Reardon προειδοποίησε: «Είναι πολύ πιθανό ότι στο άμεσο μέλλον τα παιδιά θα εκτεθούν σε σοβαρή σωματική βία μεταξύ των γονιών τους».

«Είναι πολύ πιθανό να τραυματιστούν οι ίδιοι».

Όταν η αστυνομία ανακάλυψε έναν πλακούντα στο αυτοκίνητό τους, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη του πέμπτου παιδιού τους, οι αρχές ανησύχησαν τόσο πολύ για την ευημερία της, που στις 20 Ιανουαρίου εκδόθηκε διαταγή έκτακτης φροντίδας, ώστε η Βικτώρια να απομακρυνθεί αμέσως από τους γονείς της.

Δυστυχώς, η αστυνομία δεν την βρήκε εγκαίρως για να σώσει το βρέφος, το οποίο πέθανε από υποθερμία σύμφωνα με τους ειδικούς.

